‘রেড লাইন’ অতিক্রম করছে ইরান, শক্তিশালী পদক্ষেপের হুমকি ট্রাম্পের
ইরান পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ‘খুব শক্তিশালী বিকল্প’ পর্যালোচনা করছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রোববার (১১ জানুয়ারি) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেছেন, ইরান তার নির্ধারিত ‘রেড লাইন’ অতিক্রম করা শুরু করেছে এবং এ বিষয়ে শিগগিরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
ট্রাম্প বলেন, তারা আমার রেড লাইন অতিক্রম করতে শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে এবং এমন কিছু মানুষ নিহত হয়েছেন যাদের নিহত হওয়ার কথা নয়।
ইরানের ক্ষমতাসীনদের প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ‘ওরা যদি নেতা হয়ে থাকে-আমি জানি না তারা নেতৃত্ব দেয় নাকি সহিংসতার মাধ্যমে শাসন করে তবে আমরা বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি। সামরিক কর্তৃপক্ষও বিষয়টি পর্যালোচনা করছে এবং আমরা খুব শক্তিশালী কয়েকটি বিকল্প বিবেচনা করছি।’
ট্রাম্প আরও জানিয়েছেন, ইরানের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি ‘প্রতি ঘণ্টায় রিপোর্ট’ পাচ্ছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হামলা হলে ইরানের পাল্টা পদক্ষেপের হুমকি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প বলেন, তারা যদি এমন কিছু করে আমরা তাদের এমন মাত্রায় আঘাত করব যা তারা আগে কখনো দেখেনি। তারা বিশ্বাসই করতে পারবে না।
তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমার হাতে অত্যন্ত শক্তিশালী বিকল্প রয়েছে। তারা যদি এমন কিছু করে তবে তার মোকাবিলা হবে অত্যন্ত শক্তিশালী ক্ষমতা দিয়ে।’
সূত্র: ইরান ইন্টারন্যাশনাল
কেএম