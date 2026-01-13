হোয়াইট হাউজে মাচাদোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন ট্রাম্প

হোয়াইট হাউজে মাচাদোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন ট্রাম্প
হোয়াইট হাউজে আগামী বৃহস্পতিবার ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা এবং শান্তিতে নোবেল জয়ী মারিয়া কোরিনা মাচাদোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউজ এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর বিবিসির।
গত চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি মধ্যরাতে মার্কিন ডেল্টা ফোর্স পরিচালিত সামরিক অভিযানে মাদুরো ও তার স্ত্রীকে অপহরণ করে নিউইয়র্কে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে তারা ব্রুকলিনের একটি ফেডারেল ডিটেনশন কেন্দ্রে আটক রয়েছেন।
মাদুরোকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরেই হোয়াইট হাউজে যাচ্ছেন মাচাদো। তবে ট্রাম্প মাচাদোকে ভেনেজুয়েলার দায়িত্ব দিতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র তার পরিবর্তে মাদুরোর প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজকে সমর্থন জানিয়েছে।
মাচাদো গত সপ্তাহে বলেছিলেন যে তিনি মাদুরোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপের জন্য ট্রাম্পকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাতে চান এবং তাকে নোবেল পুরষ্কার দিতে চান। ট্রাম্প একে ‘একটি মহান সম্মান’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু নোবেল কমিটি পরে স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, নোবেল পুরষ্কার এভাবে হস্তান্তরযোগ্য নয়।
হোয়াইট হাউজে মাচাদোর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে ট্রাম্প বলেন, আমাকে তার সাথে কথা বলতে হবে। আমার মনে হয় তিনি আসতে চান এটা খুবই ভালো।
চলতি মাসের শুরুতে মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর ট্রাম্প বলেছিলেন, মাচাদোর দেশের ভেতরে সমর্থন বা সম্মান নেই। তিনি একজন খুব ভালো নারী কিন্তু তার সম্মান নেই। ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী হিসেবে ডেলসি রদ্রিগেজকেই যুক্তরাষ্ট্র এখনো পর্যন্ত সমর্থন দিয়ে আসছে।
ট্রাম্প রদ্রিগেজকে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র হিসেবেও বর্ণনা করেছেন এবং মার্কিন কর্মকর্তারা তার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের অভিযোগ আনেননি।
হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট সোমবার বলেছেন, ডেলসি রদ্রিগেজ এবং তার দল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অত্যন্ত সহযোগিতাপূর্ণ।
