পশ্চিমবঙ্গে নিপাহ ভাইরাসের খোঁজ
পশ্চিমবঙ্গে মিললো নিপাহ ভাইরাসের খোঁজ। নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে দুইজনকে। তারা বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
আক্রান্তদের মধ্যে একজন নদিয়া জেলা এবং অন্যজন পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া এলাকার বাসিন্দা। তারা দুইজনেই উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের নারায়ণা হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। সেখানেই তাদেরকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে।
জানা যায়, পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার বাসিন্দা নার্স ছুটি নিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। গত ৩১ ডিসেম্বর তাকে কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসা হয়। তারপরও অবস্থার কোনো উন্নতি না হলে সেখান থেকে বিশেষ অ্যাম্বুলেন্সে করে বারাসাতের নারায়ণা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভেন্টিলেশনে আইসোলেশনে রাখা হয় তাকে।
অন্য নার্সও একই ধরনের উপসর্গ নিয়ে একই হাসপাতালে ভর্তি। তাকেও ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখনো এ বিষয়ে কিছু জানায়নি।
পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, একজন পুরুষ ও একজন নারী নার্স বর্তমানে সংকটজনক অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন। তাদের রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য কল্যাণী এইমস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। পরীক্ষার পর প্রাথমিক রিপোর্টে নিপাহ সংক্রমণের ইঙ্গিত মিলেছে।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎপ্রসাদ নাড্ডা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে কথা বলেছেন। পাশাপাশি, একটি চিঠিতে কেন্দ্রের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। রাজ্য যেন এই পরিস্থিতির দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে কেন্দ্র তার জন্য সব ধরনের সাহায্য করবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। গোটা বিষয়টি নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।
