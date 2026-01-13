দক্ষিণ এশিয়ায় ৫ম, বিশ্বের ৭ম দুর্বল পাসপোর্ট বাংলাদেশের

দক্ষিণ এশিয়ায় ৫ম, বিশ্বের ৭ম দুর্বল পাসপোর্ট বাংলাদেশের
আবারও বিশ্বের অন্যতম দুর্বল পাসপোর্টের তালিকায় তকমা পেলো বাংলাদেশের পাসপোর্ট। ‘হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্স’-এর ২০২৬ সালের জানুয়ারি সংস্করণে বিশ্বের সপ্তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে পঞ্চম দুর্বল হিসেবে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের পাসপোর্ট।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) হেনলি অ্যান্ড পার্টনারস তাদের সর্বশেষ পাসপোর্ট ইনডেক্স প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের নাগরিকরা বিশ্বের মাত্র ৩৭টি দেশে ভিসা ছাড়াই প্রবেশ করতে পারবেন। তালিকায় মোট ১০১টি অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশের পাসপোর্ট ৯৫তম স্থানে রয়েছে।
এর আগে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি সংস্করণে ১০৬টি অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল ১০০তম স্থানে। অর্থাৎ তখনো এটি বিশ্বের সপ্তম দুর্বল পাসপোর্ট হিসেবে বিবেচিত হতো। এবার অবস্থানের কিছুটা উন্নতি হলেও অন্যদের তুলনায় দুর্বলই রয়েছে।
এমনকি যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিন এবং উত্তর কোরিয়ার পাসপোর্টের চেয়েও নিচে অবস্থান করছে বাংলাদেশ।
বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট
হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্স অনুযায়ী , বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট সিঙ্গাপুরের। দেশটির নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই ১৯২টি গন্তব্যে যেতে পারেন।
এরপর জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকরা ১৮৮টি গন্তব্যে ভিসা ছাড়াই যাত্রা করতে পারবেন। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ইউরোপের পাঁচটি দেশ— ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, স্পেন, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড। এসব দেশের নাগরিকরা ১৮৬টি গন্তব্যে ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন।
সবচেয়ে দুর্বল পাসপোর্ট
পাসপোর্ট ইনডেক্সের একেবারে তলানিতে রয়েছে পাকিস্তান (৯৮তম), ইয়েমেন (৯৮তম), ইরাক (৯৯তম), সিরিয়া (১০০তম) ও আফগানিস্তান (১০১তম)। এসব দেশের নাগরিকরা যথাক্রমে ৩১, ২৯, ২৬ ও ২৪টি গন্তব্যে ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন।
দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান
দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে মালদ্বীপের পাসপোর্ট। দেশটি রয়েছে ৫২তম স্থানে। মালদ্বীপের নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই ৯২টি গন্তব্যে ভ্রমণ করতে পারেন।
দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর অবস্থান হলো-
ভারত: ৮০তম (৫৫টি গন্তব্যে ভিসা ছাড়া)
ভুটান: ৮৫তম (৫০টি গন্তব্যে)
শ্রীলঙ্কা: ৯৩তম (৩৯টি গন্তব্যে)
বাংলাদেশ: ৯৫তম (৩৭টি গন্তব্যে)
নেপাল: ৯৬তম (৩৫টি গন্তব্যে)
পাকিস্তান: ৯৮তম (৩১টি গন্তব্যে)
আফগানিস্তান: ১০১তম (২৪টি গন্তব্যে)
হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্স কী?
যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স মোট ১৯৯টি পাসপোর্ট ও ২২৭টি ভ্রমণ গন্তব্য বিবেচনা করে এই র্যাংকিং তৈরি করেছে। এটি বিশ্বব্যাপী পাসপোর্টের ক্ষমতা ও নাগরিকদের ভিসামুক্ত ভ্রমণের সুযোগ মূল্যায়নের সবচেয়ে বিশ্বস্ত মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয়।
