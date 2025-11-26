ভূমিকম্পে সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশে যেতে ভিসা লাগে না বাংলাদেশিদের

ভূমিকম্পে সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশে যেতে ভিসা লাগে না বাংলাদেশিদের
ভূমিকম্পে সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশে যেতে ভিসা লাগে না বাংলাদেশিদের। বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য নিঃসন্দেহে এটি এক দারুণ খবর! কিন্তু কোথায় সেই দেশ? উত্তর হলো, দক্ষিণ আমেরিকার বাহামা দ্বীপপুঞ্জ।
ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাসের হিসাবে, ভূমিকম্পের সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে চাদ, নাইজার, বাহামা, আইভরি কোস্ট, বুরকিনা ফাসো, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, লাটভিয়া, আয়ারল্যান্ড ও উরুগুয়ে। এই দেশগুলো প্রধান ভূমিকম্পের ফল্টলাইন থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে ভূমিকম্প হয় না।
পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় দেশ বাহামা/ ছবি: পেক্সেলস
বাহামায় ভূমিকম্পের ঝুঁকি কেন কম?
বাহামা ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত। দেশটির নিকটতম প্রধান ফল্ট লাইন– উত্তর আমেরিকান ও ক্যারিবীয় টেকটোনিক প্লেটের সীমান্ত প্রায় ৪৮০ কিলোমিটার দূরে। ফলে বাহামায় ভূমিকম্প খুবই বিরল। তবে ওই ফল্ট লাইন ক্যারিবীয় অন্যান্য দেশে ভূমিকম্প সৃষ্টি করলে তার প্রভাব কিছু ক্ষেত্রে দূরবর্তী অঞ্চল হিসেবে বাহামাতেও অনুভূত হতে পারে।
বাংলাদেশিদের জন্য ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার
ভূমিকম্পে সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ বাহামায় যেতে ভিসা লাগে না বাংলাদেশিদের/ ছবি: পাসপোর্ট ইনডেক্স
পাসপোর্ট ইনডেক্সের তথ্যমতে, বাংলাদেশের নাগরিকরা বর্তমানে মাত্র ১৫টি দেশে ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার পান। সেগুলো হলো বাহামা, বার্বাডোজ, ভুটান, ডমিনিকা, ফিজি, গাম্বিয়া, গ্রেনাডা, হাইতি, জ্যামাইকা, কিরিবাতি, মাইক্রোনেশিয়া, রুয়ান্ডা, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রেনাডাইনস, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো এবং ভানুয়াতু।
বাহামার ইমিগ্রেশন বিভাগ জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক ভিসা নিয়ন্ত্রণ চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য বাহামিয়ান ভিসার প্রয়োজনীয়তা মওকুফ করা হয়েছে। বাংলাদেশিরা বাহামায় পর্যটক হিসেবে তিন মাস বা কিছু ক্ষেত্রে আট মাস পর্যন্ত থাকতে পারবেন।
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত বাহামা/ ছবি: পেক্সেলস
বাহামায় যেতে কী কী কাগজপত্র লাগে?
বাহামার আইন অনুযায়ী, কেউ যদি বাহামার নাগরিক বা বসবাসের অনুমতিপ্রাপ্ত না হন এবং তার দেশের সঙ্গে বাহামার ভিসা নিয়ন্ত্রণ চুক্তি না থাকে, তবে তাকে দেশটিতে প্রবেশের সময় নিচের শর্তগুলো পূরণ করতে হবে—
- ফেরার টিকিট থাকতে হবে বা বাহামা ছাড়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বাহামায় থেকে কোনো ধরনের কাজ বা আয়ের উদ্দেশ্যে থাকতে পারবেন না।
- ভ্রমণের সময় নিজের খরচ চালানোর মতো পর্যাপ্ত অর্থ থাকতে হবে, অথবা সেখানে কোনো স্থানীয় স্পন্সরকে উল্লেখ করতে হবে যিনি খরচ বহন করবেন।
- পাসপোর্টের মেয়াদ কমপক্ষে ছয় মাস থাকতে হবে। শুধু পাসপোর্ট কার্ড হলে গ্রহণযোগ্য নয়।
- বাহামাস ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের একটি সম্পূর্ণ ডিসএমবার্কেশন কার্ড পূরণ করতে হবে।
- যারা নৌপথে বাহামায় যাবেন, তাদের জন্য ‘ইনওয়ার্ড প্যাসেঞ্জার অ্যান্ড ক্রু ম্যানিফেস্ট’ ফরম পূরণ করতে হবে।
সতর্কতা
মনে রাখতে হবে— শুধু এই শর্তগুলো পূরণ করলেই প্রবেশের অনুমতি নিশ্চিত নয়। ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রবেশের অনুমতি না-ও দিতে পারেন।
ভ্রমণের আগে সবসময় বাহামা ইমিগ্রেশন বিভাগের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে সর্বশেষ নিয়মাবলি দেখে নেওয়া উচিত, কারণ ভিসার নিয়ম পরিবর্তন হতে পারে।
ভূমিকম্প না হলেও অন্য দুর্যোগের ঝুঁকি
বাহামায় ভূমিকম্পের ঝুঁকি কম হলেও দেশটি উপকূলীয় বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত। নিম্নভূমি এবং উপকূলসংলগ্ন অঞ্চলগুলোর অবস্থান ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও উপকূলীয় বন্যা বাহামায় বড় ধরনের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।
এছাড়া ভূমিকম্পপ্রবণ দেশগুলোর নিকটবর্তী অবস্থানের কারণে বাহামায় সুনামির মধ্যমস্তরের ঝুঁকিও রয়েছে। বিশেষ করে দেশটির নিম্নভূমি অঞ্চলে সুনামির প্রভাব মারাত্মক হতে পারে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।
