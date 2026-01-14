  2. আন্তর্জাতিক

ভেনেজুয়েলার কারাগার থেকে মুক্তি পেলো ৪ মার্কিন নাগরিক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০৩ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
৪ মার্কিন নাগরিককে মুক্তি দেওয়া হয়েছে/ছবি: এএফপি

ভেনেজুয়েলার কারাগার থেকে অন্তত চার জন মার্কিন নাগরিককে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো বেশ কিছু মার্কিন নাগরিককে কারাগারে আটক রেখেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভেনেজুয়েলার উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে মার্কিন নাগরিকদের এ মুক্তি একটি বিরল এবং ইতিবাচক কূটনৈতিক অধ্যায় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে যুক্ত একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) চার জনকে একসঙ্গে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং এর একদিন আগে আরও একজনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তথ্য মতে, ৫৬ জনকে রাজনৈতিক কারণে আটক হিসেবে শনাক্তের পর তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি মধ্যরাতে মার্কিন ডেল্টা ফোর্স পরিচালিত সামরিক অভিযানে মাদুরো ও তার স্ত্রীকে অপহরণ করে নিউইয়র্কে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে তারা ব্রুকলিনের একটি ফেডারেল ডিটেনশন কেন্দ্রে আটক রয়েছেন।

শাসরুদ্ধকর ‘অপারেশন অ্যাবসলিউট রিজলভ’ নামের এ অভিযানে ভেনেজুয়েলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী। এতে অন্তত ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে যাদের মধ্যে ৩০ জনের বেশি কিউবার সামরিক সদস্য।

এরপর ৫ জানুয়ারি অস্ত্র ও মাদকসংক্রান্ত অভিযোগে নিউইয়র্কের আদালতে তোলা হয় মাদুরো এবং সিলিয়া ফ্লোরেসকে। তবে তার বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসনের আনা এসব অভিযোগে নিজেকে ‘নির্দোষ’ বলে দাবি করেছেন নিকোলাস মাদুরো।

আদালতে মাদুরো বলেছেন, ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে আমার বাড়ি থেকে আমাকে অপহরণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

সূত্র : সিএনএন

কেএম

