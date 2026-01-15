ভেনেজুয়েলা উপকূলে আবারও মার্কিন হানা, তেলবাহী ‘ভেরোনিকা’ জব্দ

ভেনেজুয়েলা উপকূলে আবারও মার্কিন হানা, তেলবাহী ‘ভেরোনিকা’ জব্দ
ভেনেজুয়েলার ওপর ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞার আওতায় সমুদ্রে আরও একটি তেলবাহী জাহাজ জব্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
‘ভেরোনিকা’ নামের ওই অপরিশোধিত তেলবাহী ট্যাংকারটি যা নৌযান সংক্রান্ত নথি অনুযায়ী গায়ানার পতাকাবাহী বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভোর রাতে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন ও নৌসেনারা অভিযান চালিয়ে দখলে নেয়।
যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন কমান্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কোস্ট গার্ড, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এবং বিচার বিভাগের সহযোগিতায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।
বিবৃতির সঙ্গে প্রকাশিত ঝাপসা সাদা-কালো ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, একটি হেলিকপ্টার থেকে সেনারা জাহাজটির ডেকে নামছেন।
সাউদার্ন কমান্ড জানিয়েছে, ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড (সিভিএন-৭৮) থেকে অভিযানে অংশ নেওয়া বাহিনী কোনো ধরনের প্রতিরোধ ছাড়াই মোটর ট্যাংকার ভেরোনিকাকে আটক করে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষিত ক্যারিবীয় অঞ্চলে নিষেধাজ্ঞাভুক্ত জাহাজ চলাচলের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করছিল ভেরোনিকা। এই অভিযান আবারও ‘অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ার’-এর কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে।
অভিযানটি ঠিক কোন এলাকায় সংঘটিত হয়েছে তা স্পষ্ট করে জানানো হয়নি। তবে মেরিন ট্রাফিক ডট কমের তথ্য অনুযায়ী, জাহাজটির সর্বশেষ অবস্থান ১২ দিন আগে ভেনেজুয়েলার উপকূলের কাছাকাছি ছিল।
গত ৩ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে কারাকাস থেকে অপহরণ করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়ার পর দেশটির তেল শিল্পের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয় ট্রাম্প প্রশাসন। এরপর থেকে এটি ভেনেজুয়েলা-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের লক্ষ্যে মার্কিন সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে বিদেশি পতাকাবাহী তেল ট্যাংকার জব্দের ষষ্ঠ ঘটনা।
এর আগে ক্যারিবীয় সাগরে ত্রিনিদাদের কাছে ‘ওলিনা’ নামের আরেকটি জাহাজে অভিযান চালানোর ঘোষণা দেয় সাউদার্ন কমান্ড। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে এটি ছিল পঞ্চম এমন অভিযান। ওই অভিযানের ক্ষেত্রেও ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড থেকে বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
কে এম