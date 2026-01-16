বেইজিংয়ে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী

বেইজিংয়ে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী
কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর সঙ্গে বৈঠক করছেন। দীর্ঘদিনের টানাপোড়েনের পর দুই দেশের সম্পর্ক নতুন করে গড়ে তোলার উদ্যোগ হিসেবেই এই বৈঠককে দেখা হচ্ছে।
প্রায় এক দশক ধরে অটোয়া ও বেইজিংয়ের সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় ছিল। ২০১৮ সালে কানাডায় হুয়াওয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তাকে গ্রেফতারের পর কানাডা–চীন সম্পর্ক চরম অবনতি ঘটে।
সরকারি কর্মকর্তারা কার্নির এই সফরকে গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করেছেন। তারা বলছেন, এটি দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে একটি বড় অগ্রগতি।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় চীনে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী কার্নি। পরদিন তিনি চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং-এর সঙ্গে বৈঠক করেন।
এই সফরের মাধ্যমে কানাডা চীনের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের পাশাপাশি নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ খুঁজতে চায়। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমানোর কৌশলের অংশ হিসেবেও এই চীন সফরকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে কানাডার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম