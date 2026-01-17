ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার প্রতিবাদে কিউবায় ব্যাপক বিক্ষোভ

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার প্রতিবাদে কিউবায় ব্যাপক বিক্ষোভ
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলার প্রতিবাদে এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর মুক্তির দাবিতে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) কিউবার রাজধানী হাভানায় ব্যাপক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশ নেন হাজার হাজার কিউবান নাগরিক।
বিক্ষোভকারীরা মার্কিন দূতাবাসের বিপরীতে অবস্থিত খোলা আকাশের নিচে ‘হোসে মার্তি অ্যান্টি-ইম্পেরিয়ালিস্ট প্লাজা’য় জড়ো হন। কিউবা সরকার আয়োজিত এই সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয় ভেনেজুয়েলায় ৩ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর কিউবা-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের তীব্র উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে।
বিক্ষোভকারীরা ভেনেজুয়েলায় নিহত ৩২ জন কিউবান কর্মকর্তার মৃত্যুর নিন্দা জানান। এসব কিউবান কর্মকর্তা সাবেক ভেনেজুয়েলান প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর নিরাপত্তা দলের সদস্য ছিলেন। কারাকাসে মাদুরোর বাসভবনে চালানো অভিযানে তাকে আটক করে মাদক পাচারের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়ার সময় তারা নিহত হন।
৬৪ বছর বয়সী বিক্ষোভকারী রেনে গঞ্জালেস বলেন, মানবসভ্যতা এখন অত্যন্ত জটিল এক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, আর যুক্তরাষ্ট্র এমন একজন প্রেসিডেন্ট দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যিনি নিজেকে সম্রাট মনে করেন।
তিনি আরও বলেন, আমাদের তাকে দেখাতে হবে যে অস্ত্রের চেয়েও ধারণা শক্তিশালী। এই মিছিল আমাদের ঐক্যের বার্তা। স্বাধীনতা পবিত্র, আর প্রয়োজনে আমরা দাঁতে দাঁত চেপে তা রক্ষা করবো।
বিক্ষোভে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিয়াজ-কানেল বলেন, বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন বর্বরতা, লুণ্ঠন এবং নব্য ফ্যাসিবাদের এক নতুন যুগের দরজা খুলে দিয়েছে।
সূত্র: এপি
এমএসএম