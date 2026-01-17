সপ্তমবারের জন্য উগান্ডার প্রেসিডেন্ট হলেন ইয়াওয়েরি মুসেভেনি
সপ্তমবারের জন্য উগান্ডার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ইয়াওয়েরি মুসেভেনি। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) উগান্ডার নির্বাচন কমিশন এ তথ্য জানিয়েছে।
উগান্ডার নির্বাচন কমিশনের তথ্য মতে, ৮১ বছর বয়সী মুসেভেনি মোট ভোটের ৭১ দশমিক ৬৫ শতাংশ ভোট পেয়ে সপ্তমবারের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ৪৩ বছর বয়সী ববি ওয়াইন (প্রকৃত নাম রবার্ট কিয়াগুলানি) কে পরাজিত করেছেন মুসেভেনি। ববি ওয়াইন মোট ভোটের মাত্র ২৪ দশমিক ৭২ শতাংশ পেয়েছেন।
এদিকে গতকাল উগান্ডার বিরোধী নেতা ববি ওয়াইনকে নিজ বাড়ি থেকে জোরপূর্বক অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেছে দেশটির সেনাবাহিনী।
ববি ওয়াইনের দল ন্যাশনাল ইউনিটি প্ল্যাটফর্ম (এনইউপি) শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছে, রাজধানী কাম্পালায় ওয়াইনের বাসভবনে একটি সেনা হেলিকপ্টার অবতরণ করে এবং তাকে জোরপূর্বক অজ্ঞাত গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হয়।
গত বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ করেছিলেন ববি ওয়াইন। ইন্টারনেট বন্ধ রেখে ওই ভোট অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সমর্থকদের বিক্ষোভে নামার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার দল বৃহস্পতিবারই জানিয়েছিল, তাকে কার্যত গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
কেএম