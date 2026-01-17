গেমিং ডিভাইস কেড়ে নেওয়ায় বাবাকে গুলি করে হত্যা

গেমিং ডিভাইস কেড়ে নেওয়ায় বাবাকে গুলি করে হত্যা
গেমিং ডিভাইস কেড়ে নেওয়ায় বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায় ১১ বছর বয়সী এক ছেলে। নিন্টেন্ডো সুইচ গেমিং ডিভাইস কেড়ে নেওয়ার জেরে ক্ষুব্ধ হয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে আদালতের কাছে স্বীকার করেছে ওই ছেলে।
গত মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ডানক্যানন বোরোতে নিজ বাড়িতে ঘটা এমন ঘটনায় ছেলেটির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার প্রাথমিক শুনানি ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
আদালতের নথি অনুযায়ী, শিশুটি তার বাবার ড্রয়ার থেকে বন্দুকের সেফের চাবি খুঁজে পায়। নিন্টেন্ডো সুইচ খুঁজতে গিয়ে সে সেফ খুলে বন্দুক পায়। এরপর সে বন্দুক বের করে তাতে গুলি ভরে বাবার বিছানার পাশে যায় এবং ট্রিগার টেনে গুলি চালায়।
স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ভোর প্রায় ৩টা ২০ মিনিটে অচেতন এক ব্যক্তি সংক্রান্ত ফোন পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেখানে ৪২ বছর বয়সী ডগলাস ডিটজকে বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার মাথায় গুলির চিহ্ন ছিল।
আদালতের নথি অনুযায়ী, নিহত ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে যে শয়নকক্ষে ছিলেন সে কক্ষটি হত্যাকারী ছেলের শয়নকক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।
তদন্তের পর পুলিশ নিহতের ১১ বছরের ছেলেকেই সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার দিনটি ছিল শিশুটির জন্মদিন। গুলি চালানোর পর ছেলেটি দৌড়ে শয়নকক্ষে ঢুকে চিৎকার করে বলে, বাবা মারা গেছে। পরে সে তার মাকে বলেছে, আমি বাবাকে মেরেছি।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
কেএম