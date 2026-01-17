সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
ট্রাম্পের মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল ডেনমার্ক
ডেনমার্কের মালিকানায় থাকা বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড দখল করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নানা বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে দেশটিতে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনসহ বিভিন্ন শহর এবং গ্রিনল্যান্ডেও বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।
আফ্রিকায় ভয়াবহ বন্যায় নিহত শতাধিক, গাছ-ছাদে আশ্রয় নিচ্ছে মানুষ
টানা ভারী বৃষ্টিপাত ও ভয়াবহ বন্যায় দক্ষিণ আফ্রিকাসহ পার্শ্ববর্তী মোজাম্বিক ও জিম্বাবুয়েতে অন্তত ১০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। বন্যাকবলিত বিভিন্ন এলাকায় ছাদ ও গাছে আশ্রয় নিয়েছে বাসিন্দারা। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া বিভাগ।
যুক্তরাষ্ট্রে ইসরায়েলের জন্য ৩৩০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা বিল পাস
মধ্যপ্রাচ্যের দখলদার ইসরায়েলের জন্য ৩৩০ কোটি মার্কিন ডলারের সামরিক সহায়তা অন্তর্ভুক্ত করে বিল পাস করেছে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ। ফরেন মিলিটারি ফাইন্যান্সিং (এফএমএফ) কর্মসূচির আওতায় এই অর্থ দেওয়া হবে।
বোরকা নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য, সমালোচনার মুখে লন্ডনের মেয়রপ্রার্থী
লন্ডনের মেয়র নির্বাচনে রিফর্ম ইউকে পার্টির প্রার্থী লায়লা কানিংহ্যাম বোরকা পরা নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করায় তীব্র বিতর্কের মুখে পড়েছেন। সমালোচকদের অভিযোগ, তার বক্তব্য মুসলিম নারীদের নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে এবং ইসলামবিদ্বেষ উসকে দিচ্ছে।
ইরান ভেনেজুয়েলা নয় যে সহজে জিতবেন ট্রাম্প
ইরান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য ‘জয়’— বারবার এমন কথাই বলেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে বিশ্লেষকদের মতে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় লড়াইরত ইরানের আদর্শিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেতার সহজ কোনো পথ নেই যুক্তরাষ্ট্রের।
উগান্ডায় বিরোধী দলের প্রার্থীকে তুলে নিয়ে গেছে সেনাবাহিনী
উগান্ডার বিরোধী নেতা ববি ওয়াইনকে বাড়ি থেকে জোরপূর্বক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেছে দেশটির সেনাবাহিনী। এ ঘটনা এমন এক সময় সামনে এল যখন দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইয়োওয়েরি মুসেভেনি বড় ব্যবধানে আবারও জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।
সৌদি আরবের খনিতে মিললো ২ লাখ ২৬ হাজার কেজি সোনা
২০২৫ সালে সৌদি আরবে প্রায় ৮০ লাখ আউন্স (প্রায় ২ লাখ ২৬ হাজার কেজি) সোনার নতুন মজুত আবিষ্কৃত হয়েছে। সৌদি গোল্ড রিফাইনারি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান সুলিমান আল-ওথাইম এ তথ্য জানিয়েছেন।
ভুলে ফেরত পাঠানো শিক্ষার্থীকে ভিসা দেওয়ার নির্দেশ বিচারকের
ভুলবশত ফেরত পাঠানো এক কলেজছাত্রীকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনকে তিন সপ্তাহ সময় বেঁধে দিয়েছেন এক মার্কিন বিচারক। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বোস্টনের ফেডারেল আদালতের বিচারক রিচার্ড স্টার্নস প্রশাসনকে নির্দেশ দেন তারা যেন এই ভুল সংশোধন করে এবং ওই শিক্ষার্থীর জন্য একটি স্টুডেন্ট ভিসা ইস্যু করে।
মিশর ও ইথিওপিয়ার বিরোধ মেটাতে মধ্যস্থতার প্রস্তাব ট্রাম্পের
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নীল নদের পানি বণ্টন নিয়ে মিসর ও ইথিওপিয়ার মধ্যে চলমান বিরোধে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছেন।
কুর্দিদের নাগরিকত্ব ও ভাষার স্বীকৃতি দিলেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট
সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা কুর্দিদের অধিকার নিশ্চিত করে একটি আদেশ জারি করেছেন। এতে প্রথমবারের মতো কুর্দি ভাষাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং সব কুর্দি সিরিয়ানকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সানা।
