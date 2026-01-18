স্পেনের প্রধানমন্ত্রী
গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন আগ্রাসনে পুতিন হবেন সবচেয়ে সুখী মানুষ
স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ বলেছেন, গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো আগ্রাসন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষে পরিণত করবে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ মন্তব্য করেন।
সানচেজ বলেন, ডেনমার্কের বিশাল আর্কটিক দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যদি সামরিক পদক্ষেপ নেয়, তাহলে তা ন্যাটোকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনকে বৈধতা দেবে।
স্পেনের দৈনিক লা ভাঙ্গুয়ার্দিয়া পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, গ্রিনল্যান্ডের বিষয়ে যদি আমরা কথা বলি, তাহলে আমাকে বলতে হবে—যুক্তরাষ্ট্র যদি ওই ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালায়, তাহলে ভ্লাদিমির পুতিন হবেন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষ। কেন? কারণ এতে ইউক্রেনে তার আগ্রাসনের চেষ্টাকে বৈধতা দেওয়া হবে।
তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি শক্তি প্রয়োগ করে, তাহলে সেটাই হবে ন্যাটোর জন্য মৃত্যুঘণ্টা। পুতিন তখন দ্বিগুণ খুশি হবেন।
এর আগে শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে অবস্থান বদলানোর ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে গ্রিনল্যান্ড কেনার অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত ইউরোপীয় মিত্রদের ওপর ক্রমবর্ধমান শুল্ক আরোপ করা হবে।
ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প জানান, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ফিনল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হবে। এসব দেশ এরই মধ্যে ট্রাম্প আরোপিত শুল্কের আওতায় রয়েছে।
তিনি লিখেন, ১ জুন থেকে এই শুল্ক বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা হবে এবং যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ড কেনার বিষয়ে কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো পর্যন্ত তা বহাল থাকবে।
ট্রাম্প বারবার জোর দিয়ে বলেছেন, গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা ছাড়া তিনি কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না। তবে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ড—উভয় পক্ষের নেতারাই স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, দ্বীপটি বিক্রির জন্য নয় এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হতে চায় না।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম