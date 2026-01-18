সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৮ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ভারতে ‘অনুমতি ছাড়া’ ফাঁকা বাড়িতে নামাজ পড়ায় আটক ১২
ভারতের উত্তর প্রদেশে অনুমতি ছাড়া ফাঁকা বাড়িতে নামাজ আদায়ের অভিযোগে ১২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, ওই ফাঁকা বাড়ির ভেতরে নামাজ আদায়ের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওটি তদন্তের অংশ হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।
জম্মু-কাশ্মীরে বন্দুকধারীদের সঙ্গে গোলাগুলি, আহত ৭ ভারতীয় সেনা
ভারতের জম্মু-কাশ্মীরের কিস্তওয়ার জেলায় বন্দুকধারীদের সঙ্গে গোলাগুলিতে সাতজন ভারতীয় সেনা আহত হয়েছেন। দুর্গম এলাকায় অবস্থান নেওয়া বন্দুকধারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সময় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো।
ইরাক ছাড়তে শুরু করেছে মার্কিন সেনারা
পশ্চিম ইরাকে অবস্থিত আইন আল-আসাদ বিমানঘাঁটি থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এরপর এই ঘাঁটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে ইরাকি সেনাবাহিনী। এমনটাই জানিয়েছে ইরাকের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
ইউক্রেনে ভয়াবহ জ্বালানি সংকট, সুযোগ থাকলে রাজধানী ছাড়ার পরামর্শ
তীব্র শীতের মধ্যেই ভয়াবহ জ্বালানি সংকটে পড়েছে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ। এ অবস্থায় যাদের বিকল্প আবাসনের সুযোগ রয়েছে, তাদের সাময়িকভাবে শহর ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র ভিতালি ক্লিচকো।
গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন আগ্রাসনে পুতিন হবেন সবচেয়ে সুখী মানুষ
স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ বলেছেন, গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো আগ্রাসন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষে পরিণত করবে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ মন্তব্য করেন।
গাজা ‘বোর্ড অব পিস’-এ যোগ দিতে ট্রাম্পের আমন্ত্রণ পেলো পাকিস্তান
গাজা বিষয়ক ‘বোর্ড অব পিস’- এ যোগ দিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমন্ত্রণ পেলো পাকিস্তান। এরই মধ্যে আমন্ত্রণটি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
মার্কিন সমর্থিত গোষ্ঠীর থেকে তেলক্ষেত্র দখলে নিলো সিরিয়ার সেনারা
দেইর আজ-জোর প্রদেশে ইরাক সীমান্তঘেঁষা তেলসমৃদ্ধ এলাকায় সরকারি বাহিনীর মিত্র আরব গোত্রীয় যোদ্ধারা অগ্রসর হলে এসব কৌশলগত স্থাপনা তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। ইউফ্রেটিস নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত এই তেল ও গ্যাসক্ষেত্রগুলো ছিল কুর্দি নেতৃত্বাধীন বাহিনীর অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস।
ট্রাম্পের ‘গাজা নির্বাহী কমিটি’ প্রত্যাখ্যান ইসরায়েলের
যুদ্ধপরবর্তী গাজার শাসনব্যবস্থা পরিচালনার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে গঠিত ‘বোর্ড অব পিস’- এর নির্বাহী কমিটি প্রত্যাখ্যান করেছে ইসরায়েল। এরই মধ্যে দেশটির শাসক জোটের কট্টর ডানপন্থি মন্ত্রীরা গাজা দখল করে সেখানে নতুন ইসরায়েলি বসতি স্থাপন না করায় প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর তীব্র সমালোচনা করেছেন।
দুবাই ব্লু ভিসা বনাম গোল্ডেন ভিসা: ১০ বছরের ভবিষ্যতের দুই পথ
বিশ্বজুড়ে দেশগুলো যখন মেধা, পুঁজি ও উদ্ভাবনের জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে, তখন দুবাই নিয়েছে একটি কৌশলগত দ্বিমুখী উদ্যোগ। করমুক্ত সুবিধার বাইরেও এগিয়ে গিয়ে আমিরাত চালু করেছে দুটি আলাদা দীর্ঘমেয়াদি আবাসন ভিসা—দুবাই ব্লু ভিসা (পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষাকারীদের জন্য) এবং দুবাই গোল্ডেন ভিসা (বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা ও সৃষ্টিশীল পেশাজীবীদের জন্য)।
ট্রাম্পের শুল্কের বিরুদ্ধে ইইউ’র কঠোর আইনি পদক্ষেপের আহ্বান
গ্রিনল্যান্ড দখল পরিকল্পনার বিরোধিতা করায় যুক্তরাষ্ট্র যদি আরোপিত শুল্ক কার্যকর করে, তাহলে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে (ইইউ) তাদের শক্তিশালী আইনি ব্যবস্থা ‘অ্যান্টি-কোয়ারশন ইনস্ট্রুমেন্ট’ সক্রিয় করার আহ্বান জানাবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। রোববার (১৮ জানুয়ারি) তার দপ্তরের পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে।
এসএএইচ