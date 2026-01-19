  2. আন্তর্জাতিক

ইংলিশ চ্যানেল দিয়ে একদিনে ৩১৭ অভিবাসীর যুক্তরাজ্যে প্রবেশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০৪ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
এক দিনেই ৩১৭ জন অভিবাসী যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছে/ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে একদিনেই ৩১৭ জন অভিবাসী যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছে। এটি ২০২৬ সালে একদিনে সর্বোচ্চসংখ্যক অভিবাসী যুক্তরাজ্যে প্রবেশের ঘটনা। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এমন তথ্য জানিয়েছে।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) প্রকাশিত হোম অফিসের তথ্যে বলা হয়েছে, চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট ৫২০ জন অভিবাসী নয়টি ছোট নৌকায় করে যুক্তরাজ্যে পৌঁছেছে। নতুন বছরে প্রথমবারের মতো ৫ জানুয়ারি ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার সময় অভিবাসীদের শনাক্ত করা হয়।

২০২৫ সালে নৌকায় করে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে মোট ৪১ হাজার ৪৭২ জন অভিবাসী যুক্তরাজ্যে পৌঁছায়। এই সংখ্যা ২০২৪ সালের তুলনায় প্রায় ৫ হাজার বেশি।

যুক্তরাজ্য সরকার অনিয়মিত অভিবাসন ঠেকাতে বিভিন্ন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও চ্যানেল পারাপারের সংখ্যা কমেনি। বরং সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দিচ্ছে, এই সমস্যা এখনো সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে।

এদিকে অবৈধ পথে ইউরোপে প্রবেশের অপেক্ষায় থাকা অভিবাসীদের জন্য অভিবাসন নীতি কঠোর করতে নতুন প্রস্তাবের অনুমোদন দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদস্য দেশগুলো। নতুন এ প্রস্তাবের উল্লেখযোগ্য দিক হলো- অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর জন্য ‘রিটার্ন হাব’ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত।

এ বিষয়ে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে বৈঠক করেছেন ইইউয়ের ২৭ দেশের প্রতিনিধিরা। অভিবাসীদের ইউরোপে প্রবেশ ও ফেরত পাঠানোর নিয়ম আরও নিয়ন্ত্রিত করতে বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

কেএম

