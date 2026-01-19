রিয়াদের দাবি
ইরানে হামলা না চালাতে ট্রাম্পকে কোনো পরামর্শ দেয়নি সৌদি
ইরানে সাম্প্রতিক বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে দেশটিতে হামলা না চালাতে যুক্তরাষ্ট্রকে পরামর্শ দেওয়ার বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে সৌদি আরব। ইরানে হামলা না চালাতে মার্কিন প্রশাসনের এমন দাবি জোরালোভাবে অস্বীকার করেছে সৌদি আরব।
যুক্তরাষ্ট্রে সৌদি দূতাবাসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ‘সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানে হামলা থেকে বিরত থাকতে বলেছে-এমন খবর সত্য নয়।’
সৌদি বিশ্লেষক আলি শিহাবি যুক্তরাষ্ট্রের এমন দাবি নাকচ করে বলেন, সৌদি আরব ইরানের বিরুদ্ধে হামলার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো লবিং করছে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি লিখেছেন, ‘সৌদি আরব এ বিষয়ে কোনোভাবেই জড়িত নয়।’
এর আগে রিয়াদে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক ব্যাবসায়িক সম্মেলনে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদেল আল-জুবাইরকে ইরানের পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য মার্কিন প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হয়।
তিনি সরাসরি সামরিক পদক্ষেপের বিষয়ে মত না দিলেও বলেন,
‘সবাই পরিস্থিতির দিকে খুব নিবিড়ভাবে নজর রাখছে এবং আশা প্রকাশ করেন, উত্তেজনা এমনভাবে সমাধান হবে যাতে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়।’
এদিকে ইরানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে রওনা দিয়েছে বিমানবাহী অত্যাধুনিক মার্কিন রণতরী ‘ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন’। একই সঙ্গে তেহরানের বিরুদ্ধে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে সব ধরনের ‘অপশন’ বিবেচনায় রাখার কথা জানিয়েছে ওয়াশিংটন।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) রাতে এই রণতরী আব্রাহাম লিংকন মোতায়েনের খবর প্রকাশ পায়। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলছেন, ইরানের ভেতরে চলমান ব্যাপক বিক্ষোভ এবং সেগুলোর প্রতি সরকারের দমনমূলক আচরণ মার্কিন রণতরি পাঠানোর সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
উল্লেখ্য, তীব্র মুদ্রাস্ফীতির কারণে বর্তমানে ইরানে যে বিক্ষোভ চলছে তা শুরু হয়েছে গত ২৮ ডিসেম্বর। সম্প্রতি ইরানের জাতীয় মুদ্রা রিয়ালের রেকর্ড অবমূল্যায়ন ও নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়া দেশটির গ্রান্ড বাজার এলাকার ব্যবসায়ীরা প্রথমে বিক্ষোভ শুরু করে, যা পরে সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। বর্তমানে ডলার–রিয়াল বিনিময় হার ১ ডলারে ১ লাখ ৪৫ হাজার রিয়ালে পৌঁছেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
সূত্র: আরব নিউজ
কে এম