হাঙরের হামলার পর অস্ট্রেলিয়ায় বহু সৈকত বন্ধ

হাঙরের হামলার পর অস্ট্রেলিয়ায় বহু সৈকত বন্ধ
হাঙরের একের পর এক হামলার ঘটনার পর অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস (এনএসডব্লিউ) রাজ্যের উপকূলে ডজনের বেশি সৈকত সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহ থেকে এখন পর্যন্ত সেখানে অন্তত চারটি হাঙরের হামলার ঘটনা ঘটেছে।
সর্বশেষ হামলাটি ঘটে মঙ্গলবার, সিডনি থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার উত্তরে পোর্ট ম্যাককোয়ারি শহরের কাছে পয়েন্ট প্লোমার এলাকায়। অস্ট্রেলিয়ার এবিসি নিউজ জানায়, সেখানে ৩৯ বছর বয়সী এক সার্ফার হাঙরের কামড়ে আহত হন। তবে তার আঘাত গুরুতর নয় বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ঘটনার পর পোর্ট ম্যাককোয়ারির আশপাশের সৈকতগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়।
সরকার পরিচালিত ‘শার্ক স্মার্ট অ্যাপ’-এর তথ্য অনুযায়ী, নিউ সাউথ ওয়েলসের বিভিন্ন সৈকতের কাছে সাম্প্রতিক সময়ে হাঙর দেখার বহু ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।
এদিকে, সিডনির নর্দার্ন বিচেস কাউন্সিলও কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টার জন্য সব সৈকত বন্ধ ঘোষণা করেছে। সোমবার রাতে সিডনির ম্যানলি এলাকার একটি সৈকতে হাঙরের হামলায় ২৭ বছর বয়সী এক যুবক গুরুতর আহত হন।
একই দিনে উত্তর সিডনির ডি-হোয়াই সৈকতে এক তরুণ সার্ফার অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। হাঙরটি তার সার্ফবোর্ডের একটি অংশ কামড়ে ছিঁড়ে নেয় বলে জানিয়েছে এবিসি।
এর আগে রোববার, পূর্ব সিডনির একটি সৈকতে সাঁতার কাটার সময় ১২ বছর বয়সী এক কিশোর হাঙরের হামলায় গুরুতর আহত হয়।
নিউ সাউথ ওয়েলস সার্ফ লাইফ সেভিং সংস্থার প্রধান নির্বাহী স্টিভেন পিয়ার্স সাংবাদিকদের বলেন, আপনি যদি সাঁতার কাটতে যাওয়ার কথা ভাবেন, তাহলে স্থানীয় সুইমিং পুলে যাওয়ার কথা ভাবুন। এই মুহূর্তে আমরা পরামর্শ দিচ্ছি যে সৈকতগুলো নিরাপদ নয়।
অস্ট্রেলিয়ায় গ্রীষ্মকালীন ছুটির কারণে নিউ সাউথ ওয়েলসের সৈকতগুলোতে সাধারণত এই সময় ভিড় বেশি থাকে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিডনির আশপাশে সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টিপাত হাঙরের হামলার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম