ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিক্ষোভ

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিক্ষোভ
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হাজার হাজার কর্মী ও শিক্ষার্থী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর ইমিগ্রেশন (অভিবাসন) নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন।
বিশেষ করে মিনিয়াপলিসে এক ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট কর্মকর্তার গুলিতে ৩৭ বছর বয়সী রেনি নিকোল গুড নামে এক আমেরিকান নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনাটি বিক্ষোভের অন্যতম কারণ।
মিনেসোটায় ৭ জানুয়ারি সকালবেলায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। গুডকে গাড়ির ভেতর বসা অবস্থায় গুলি করা হয় এবং পরে তাকে হাসপাতালে নেয়ার পর মৃত ঘোষণা করা হয়।
স্থানীয় নেতারা ও অনেক বিক্ষোভকারী ট্রাম্প প্রশাসনের ইমিগ্রেশন অভিযানকে অযথা কঠোর বলে সমালোচনা করেছেন এবং মিনিয়াপলিসসহ অন্যান্য শহরে আইসিই-এর উপস্থিতি বন্ধ করার দাবি তুলেছেন। মিনেসোটা গভর্নর টিম ওলজ ও মিনিয়াপলিসের মেয়র জ্যাকোব ফ্রে আইসই-কে শহর থেকে বের করে দিতে আহ্বান করেছেন।
এই ইমিগ্রেশন অভিযান, যেটি অপারেশন মেট্রো সার্জ নামে পরিচিত, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে শুরু হয়েছে।
গুডের মৃত্যুর পর বিচার, তদন্ত ও আইসিই-এর ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনা তীব্রভাবে চলছে। কর্মকর্তারা বলছেন গুলি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, আর বিক্ষোভকারীরা ভিডিও ফুটেজ ও সাক্ষীদের উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তি দেন পরিস্থিতিটি জটিল ও প্রশ্নবিদ্ধ।
এই ঘটনায় দেশব্যাপী বিভিন্ন শহরে ও অনলাইনেও বিক্ষোভ ও সমালোচনা ছড়িয়ে পড়েছে, এবং ইমিগ্রেশন নীতি ও আইসিই-র ভূমিকা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের বিতর্ক তীব্র হচ্ছে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম