ইরানে তেলের ডিপোয় ইসরায়েলি হামলার পর রাস্তায় ‘আগুনের নদী’

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:২৯ পিএম, ০৮ মার্চ ২০২৬
তেহরানের রাস্তায় ‘আগুনের নদী’/ ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ইরানের রাজধানী তেহরান এবং পার্শ্ববর্তী আলবোরজ প্রদেশে ইসরায়েলি বিমান হামলায় তেলের ডিপোগুলো বিধ্বস্ত হয়েছে। এর ফলে ছিদ্র হওয়া তেলের পাইপলাইন ও ডিপো থেকে জ্বালানি তেল শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় মিশে গিয়ে রাস্তায় ‘আগুনের নদী’ তৈরি করেছে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘এক্স’-এ (সাবেক টুইটার) ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, তেহরানের রাস্তার ধার দিয়ে ড্রেনের ভেতর দিয়ে দাউদাউ করে আগুন বয়ে যাচ্ছে। তেলের এই প্রবাহে শহরের সাধারণ রাস্তাগুলো আগুনের কুণ্ডলীতে পরিণত হয়েছে।

ইরানি তেল মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে, তেহরান এবং এর পশ্চিমে অবস্থিত কারাজ শহরের মোট তিনটি এলাকার জ্বালানি ডিপোতে ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে।

ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা ফার্স জানিয়েছে, হামলায় অন্তত চারজন ট্যাঙ্কারচালক নিহত হয়েছেন।

এদিন তেহরান এবং আলবোরজ প্রদেশের চারটি তেল মজুত কেন্দ্র এবং একটি পেট্রোলিয়াম পণ্য স্থানান্তর কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। বর্তমানে ইরানি নিরাপত্তা বাহিনী ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা বিশাল এই অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

হামলার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও ইরান সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, দেশে জ্বালানি সরবরাহে কোনো ঘাটতি নেই। তেল বিতরণ ব্যবস্থা সচল রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।

সূত্র: আল-জাজিরা
