বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম
বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে ট্রাম্পের দুই ঘণ্টা বিলম্ব
বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) তিন দিনের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে সুইজারল্যান্ডের জুরিখে গেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে নির্ধারিত সময়ের দুই ঘন্টা পর জুরিখ বন্দরে অবতরণ করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বহন করা বিমান এয়ার ফোর্স ওয়ান।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প মূল নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্বে জুরিখে পৌছিয়েছেন।
এ সম্মেলনে বিশ্বনেতাদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার কথা আছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের। গ্রিনল্যান্ড ছাড়াও বিভিন্ন ইস্যুতে রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হবার খবর পাওয়া গেছে।
এদিকে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বার্ষিক সম্মেলনে প্রকাশিত এক খোলা চিঠিতে সমতার বিশ্ব গড়তে ধনীদের ওপর বেশি বেশি কর আরোপের জন্যে বিভিন্ন দেশের সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ডব্লিউইএফ-এর বার্ষিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য সৃষ্টিতে এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে ধনী শ্রেণির প্রভাব বিবেচনায় বিত্তশালীদের ওপর কর বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। বিশ্বের ২৪টি দেশের প্রায় ৪০০ জন মিলিয়নিয়ার ও বিলিয়নিয়ার বিশ্বনেতাদের প্রতি এ আহ্বান জানিয়েছেন
ফোর্বসের তথ্য অনুযায়ী, পুনর্নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে ধনী মন্ত্রিসভা গঠন করেন। গত আগস্টে ওই মন্ত্রিসভার সদস্যদের সম্মিলিত সম্পদের পরিমাণ ছিল আনুমানিক ৭৫০ কোটি ডলার।
কে এম