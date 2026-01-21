  2. আন্তর্জাতিক

গ্রিনল্যান্ড ট্রাম্পের ‘অতি ক্ষুদ্র’ চাওয়া, না পেলে মনে রাখা হবে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৬ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প/ ছবি: ডব্লিউইএফ

দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বার্ষিক সম্মেলনে গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা পাওয়ার আশা পুনরাবৃত্তি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ দ্বীপের মালিকানা পেলে কৃতজ্ঞ আর না পেলে মনে রাখার ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্প।

দুই ঘণ্টা বিলম্বে সম্মেলনে যোগ দিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘গ্রিনল্যান্ড বিক্রি না করলে আমরা মনে রাখব। আপনি হ্যাঁ বললে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব, না বললে আমরা তা মনে রাখব।’

এছাড়া তিনি গ্রিনল্যান্ডকে বিশ্ব শান্তি ও সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ট্রাম্প দাবি করেন, ন্যাটোকে বহু দশক ধরে দেওয়া অবদানের তুলনায় এ চাওয়া খুবই নগণ্য। এটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ‘অতি ক্ষুদ্র’ চাওয়া।

তবে, ডেনমার্ক এরই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়।

এদিকে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বার্ষিক সম্মেলনে প্রকাশিত এক খোলা চিঠিতে সমতার বিশ্ব গড়তে ধনীদের ওপর বেশি বেশি কর আরোপের জন্যে বিভিন্ন দেশের সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ডব্লিউইএফ-এর বার্ষিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

