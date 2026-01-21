দাভোস সম্মেলনে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ নিয়ে যা বললেন ট্রাম্প

দাভোস সম্মেলনে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ নিয়ে যা বললেন ট্রাম্প
দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বার্ষিক সম্মেলনে প্রতীক্ষিত রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলমান যুদ্ধ বন্ধ করতেই হবে উল্ল্যেখ করে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা মোটামুটি যুদ্ধ বন্ধে চুক্তির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।’
এছাড়া তিনি জানিয়েছেন, আজকেই তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।
ডাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) এক প্রশ্নোত্তর পর্বে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, তারা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে একসঙ্গে বসে চুক্তি করা সম্ভব। আর যদি তারা তা না করে, তাহলে তারা বোকামি করবে। ’
এ কথা বলার সময় তিনি (রাশিয়া ও ইউক্রেন) উভয় দেশের নেতৃত্বের দিকেই ইঙ্গিত করেন।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
কে এম