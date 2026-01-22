  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২২ জানুয়ারি ২০২৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

রাশিয়ার কূটনীতিককে বহিষ্কার করছে জার্মানি

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে রাশিয়ার এক কূটনীতিককে বহিষ্কার করতে যাচ্ছে জার্মানি। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ তথ্য জানিয়েছেন।

গাড়ি খাদে পড়ে জম্মু ও কাশ্মীরে ১০ ভারতীয় সেনা নিহত

জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় একটি সেনা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেলে ১০ জন নিহত এবং আরও ১০ জন আহত হন।

জামায়াতের সঙ্গে ‘বন্ধুত্ব’ বাড়াতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইসলামপন্থি দল জামায়াতে ইসলামী তাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি আসন পেতে পারে। এমন প্রেক্ষাপটে দলটির সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততা বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন কূটনীতিকরা। ওয়াশিংটন পোস্ট–এর হাতে পাওয়া অডিও রেকর্ডিং থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

ইরানের সঙ্গে আমরা আলোচনায় প্রস্তুত: ট্রাম্প

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সুইজারল্যান্ডের দাভোসে তার তথাকথিত ‘বোর্ড অব পিস’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেছেন, ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চায় এবং ওয়াশিংটনও আলোচনায় প্রস্তুত।

গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা ইস্যুতে রাশিয়ার কোনো উদ্বেগ নেই: পুতিন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা কার তা নিয়ে রাশিয়ার কোনো উদ্বেগ নেই। তিনি বলেন, এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্কের নিজেদের মধ্যেই সমাধান হওয়া উচিত। একই সঙ্গে তিনি দ্বীপটিতে ডেনমার্কের ঐতিহাসিক আচরণের সমালোচনা করেন।

‘কৃতিত্ব নেওয়া বন্ধ করুন, আয়রন ডোম যুক্তরাষ্ট্রের’

ইসরায়েলের আয়রন ডোম ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রযুক্তি সম্পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রের বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার (২১ জানুয়ারি) দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে দেওয়া বক্তব্যে উত্তর আমেরিকার জন্য প্রস্তাবিত ‘গোল্ডেন ডোম’ প্রকল্প নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি এ দাবি করেন।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৩ সাংবাদিকসহ ১১ ফিলিস্তিনি নিহত

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দুইজন শিশু ও তিনজন সাংবাদিক রয়েছেন। বুধবারের (২১ জানুয়ারি) এই হামলায় আরও ছয়জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্দোলনে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গ

প্রতি মাসে ন্যূনতম বেতন ১৫ হাজার রুপি এবং বিভিন্ন ভাতাসহ একগুচ্ছ দাবিতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নেমেছেন পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী নারী স্বাস্থ্যকর্মীরা (আশা কর্মী)। বুধবার (২১ জানুয়ারি) তাদের বিক্ষোভে উত্তাল হযে ওঠে স্বাস্থ্য ভবনসহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থান।

সরকারবিরোধী বিক্ষোভ–সহিংসতায় নিহত ৩ হাজার, স্বীকার করলো ইরান

সাম্প্রতিক সরকারবিরোধী বিক্ষোভ ও সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা নিয়ে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক হিসাব প্রকাশ করলো ইরান। দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের খবরে বলা হয়েছে, সহিংসতা দমনে চালানো অভিযানে ৩ হাজার ১১৭ জন নিহত হয়েছেন।

সুর বদলালেন ট্রাম্প, বললেন জোর করে গ্রিনল্যান্ড দখল করবো না

গ্রিনল্যান্ড দখল নিয়ে হঠাৎ সুর বদলালেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইউরোপীয় দেশগুলোর ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি প্রত্যাহার করার পাশাপাশি তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, জোর করে গ্রিনল্যান্ড দখলের কোনো পরিকল্পনা নেই এবং সামরিক শক্তি ব্যবহারের পথেও যাবেন না।

এমএসএম/জেআইএম

