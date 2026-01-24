পশ্চিমবঙ্গের মুড়িগঙ্গা নদীতে ডুবলো জাহাজ, ১২ বাংলাদেশিকে উদ্ধার
পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মুড়িগঙ্গা নদীতে ডুবলো ফ্লাই অ্যাশ বা ছাই বোঝাই একটি বাংলাদেশি জাহাজ।
জাহাজটি পশ্চিমবঙ্গের বজবজ থেকে ফ্লাই অ্যাশ বা ছাই নিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছিল।পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সাগরদ্বীপে ঘোড়ামারা দ্বীপের কাছে মুড়িগঙ্গা নদী পার হওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে জাহাজটি।
ঘটনার পর নদীর আশেপাশে থাকা ট্রলারগুলো সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং খবর দেওয়া হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পুলিশকে।
পুলিশ এবং অন্য ট্রলারে নাবিকরা বাংলাদেশি জাহাজ থেকে অক্ষত অবস্থায় ১২ জন কর্মীকে উদ্ধার করে।
সেখানের মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সতীনাথ পাত্র জানিয়েছেন, বিভিন্ন সময় আমরা অভিযোগ করেছি, যে এই জায়গাটি একটি আন্তর্জাতিক রুট। এই একটি জায়গাতেই এসে বাংলাদেশের জাহাজগুলোর ডোবে। যেইসব জাহাজগুলো এই পথ দিয়ে যাতায়াত করে তাদের কাগজপত্র খতিয়ে দেখা উচিত সবকিছু ঠিক আছে কিনা। জাহাজ থেকে যে সমস্ত ফ্লাই অ্যাশ নদীতে পড়ছে সেগুলো যথেষ্ট দূষণের কারণ হতে পারে নদীতে। বারবার একই জায়গাতে জাহাজগুলো ডুবছে।
তিনি আরও বলেন, একই ঘটনা বারবার ঘটে কেন সেটা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের প্রশাসনের দেখা উচিত।
এই ঘটনার পরেই পুলিশ ও জেলা সেচ দপ্তরের উদ্বোধন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। জাহাজটি উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে প্রসাশনের তরফ থেকে।
