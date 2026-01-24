বগুড়ায় সিটি করপোরেশন ও বিশ্ববিদ্যালয় করা হবে: জামায়াত আমির

বগুড়ায় সিটি করপোরেশন ও বিশ্ববিদ্যালয় করা হবে: জামায়াত আমির
বগুড়াকে সিটি করপোরেশন ও এই জেলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। উত্তরাঞ্চলে নির্বাচনি প্রচারণার দ্বিতীয় দিন দুপুরে বগুড়া আলফাতুল খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি এ ঘোষণা দেন।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, দলের টাকায় নয়, জনগণের দেওয়া ট্যাক্সের টাকায় এসব করা হবে। তিনি বলেন, আমরা কথা দিয়েছিলাম আমরা চাঁদাবাজি করবো না, আমাদের কোনো নেতাকর্মী ৫ আগস্টের পর থেকে চাঁদাবাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি।
তিনি বলেন, সততা যেখানে থাকবে কাজে বরকত হবে। মায়েদের ইজ্জতের মূল্য আমাদের জীবনের চেয়ে বেশি। তাদের অপমান আমরা সহ্য করবো না। ঘরে রাস্তায় সব জায়গায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। তারা নির্ভয়ে নিরাপদে দেশ গড়ার কাজে পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করবেন। ঘরে বাইরে যাদের মেধা ও যোগ্যতা আছে সে অনুযায়ী কাজ দেওয়া হবে।
আরএএস/এসএনআর