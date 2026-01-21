জাপানে আগ্নেয়গিরির কাছে পর্যটকবাহী হেলিকপ্টার নিখোঁজ

জাপানে আগ্নেয়গিরির কাছে পর্যটকবাহী হেলিকপ্টার নিখোঁজ
জাপানের অন্যতম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি মাউন্ট আসোর কাছে একটি পর্যটকবাহী হেলিকপ্টার নিখোঁজ হয়েছে। হেলিকপ্টারটিতে তিনজন আরোহী ছিলেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।
স্থানীয় গণমাধ্যম ও পুলিশের বরাতে জানা যায়, মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৫২ মিনিটে কুমামোতো প্রদেশের আসো শহরের একটি চিড়িয়াখানা থেকে হেলিকপ্টারটি উড্ডয়ন করে। এটি একটি ১০ মিনিটের ভ্রমণে বের হয়েছিল, কিন্তু নির্ধারিত সময়ে আর ফিরে আসেনি।
পুলিশ জানায়, বিকেল ৪টার দিকে একটি পুলিশি হেলিকপ্টার মাউন্ট আসোর নাকাদাকে আগ্নেয়গিরির গর্তের ভেতরে উড়োজাহাজ সদৃশ একটি বস্তু দেখতে পায়। তবে সেটিই নিখোঁজ হেলিকপ্টার কি না, তা এখনো নিশ্চিত করা হয়নি।
নিখোঁজ হেলিকপ্টারের ৬৪ বছর বয়সী পাইলট ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যার প্রায় ৪০ বছরের উড্ডয়ন অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে। তার সঙ্গে থাকা যাত্রীরা ছিলেন তাইওয়ানের এক নারী ও এক পুরুষ।
হেলিকপ্টারটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি রবিনসন আর৪৪ মডেলের। এটি ওই দিনের তৃতীয় দর্শন ফ্লাইট ছিল। অপারেটর প্রতিষ্ঠান তাকুমি এন্টারপ্রাইজ জানায়, আগের দুটি ফ্লাইটে কোনো সমস্যা দেখা যায়নি।
মঙ্গলবার নাকাদাকে এলাকায় মেঘলা আবহাওয়া বিরাজ করছিল। সন্ধ্যার পর অনুসন্ধান অভিযান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয় এবং বুধবার সকালে আবার অভিযান শুরু হয়।
ঘটনার পর তাকুমি এন্টারপ্রাইজ তাদের সব হেলিকপ্টারের উড্ডয়ন সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে বলে জানিয়েছে জিজি নিউজ এজেন্সি।
দক্ষিণ-পশ্চিম জাপানের কুমামোতো প্রদেশে অবস্থিত মাউন্ট আসোর আগ্নেয়গিরির ওপর দিয়ে হেলিকপ্টার ভ্রমণ পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়।
এর আগে ২০২৪ সালে, তাকুমি এন্টারপ্রাইজেরই একটি দর্শন হেলিকপ্টার মাউন্ট আসোর ওপর দিয়ে উড়ার সময় জরুরি অবতরণে বাধ্য হয়, এতে তিন আরোহী আহত হন।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম