ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ ভূমিধসে নিহত ১০, নিখোঁজ অন্তত ৮০

ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ ভূমিধসে নিহত ১০, নিখোঁজ অন্তত ৮০
ইন্দোনেশিয়ায় প্রবল বৃষ্টিপাতে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনায় ১০ জন নিহত হয়েছে। দেশটির পশ্চিম জাভা প্রদেশে এ ভূমিধসে এখনও নিখোঁজ রয়েছে অন্তত ৮০ জন।
প্রতিকূল আবহাওয়া কারণে শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাতে উদ্ধার কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকালে নিখোঁজদের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান আবার শুরু হয়েছে।
একই সঙ্গে পশ্চিম জাভার বিভিন্ন এলাকায় বন্যার খবরও পাওয়া গেছে। এমনকি দেশটির রাজধানী জাকার্তাসহ কয়েকটি এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে।
প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে পশ্চিম জাভার ওয়েস্ট বানডুং জেলার একাধিক গ্রামে ভূমিধস হয়েছে। পাহাড়ি এলাকা থেকে নেমে আসা মাটি ও ধ্বংসাবশেষ আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়ে, এতে ঘরবাড়ি মাটিচাপা পড়ে এবং বহু মানুষ ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়।
রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালের ওই ভূমিধসে রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকাল পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ জনে। নতুন করে আরও তিনজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।
উদ্ধার অভিযানের সমন্বয়কারী আদে দিয়ান পারমানা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে , রাতভর টানা বৃষ্টি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে উদ্ধারকাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। রোববার সকালে আবহাওয়া কিছুটা অনুকূলে এলে আবার উদ্ধার অভিযান শুরু হয়।
পরিবেশবিদ ও বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বন উজাড় ও পরিবেশগত ক্ষতির কারণে এসব দুর্যোগের তীব্রতা বেড়েছে। সুমাত্রার ওই বন্যার পর সরকার ছয়টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ২০ কোটি ডলারের বেশি ক্ষতিপূরণ দাবি করে একাধিক মামলা করেছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
কে এম