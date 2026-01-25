  2. আন্তর্জাতিক

শীতকালীন ঝড়ে যুক্তরাষ্ট্রে ৬ লাখের বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎহীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০০ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
শীতকালীন ঝড়ে যুক্তরাষ্ট্রে ৬ লাখের বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎহীন
শীতকালীন ঝড়ে যুক্তরাষ্ট্রে ৬ লাখের বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎহীন/ ছবি: এএফপি

শক্তিশালী শীতকালীন ঝড় টেক্সাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় রোববার (২৫ জানুয়ারি) দেশটিতে ৬ লাখের বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েন। বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণকারী একটি ওয়েবসাইট এ তথ্য জানিয়েছে।

ঝড়ের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের অঙ্গরাজ্যগুলো—টেনেসি, টেক্সাস, মিসিসিপি ও লুইজিয়ানা। এসব অঙ্গরাজ্যের প্রতিটিতে এক লাখের বেশি আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগ হারান।

ঝড়ের সময় এসব এলাকায় ভারী তুষারপাত ও বৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়।

এদিকে আফগানিস্তানে টানা তিন দিনের তুষারপাত ও ভারী বৃষ্টিতে অন্তত ৬১ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সঙ্গে এই দুর্যাগের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১১০ জন। ধ্বংস হয়েছে ৪৫৮টি বাড়ি। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ এসব তথ্য জানায়।

আফগানিস্তানের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (এএনডিএমএ) বরাতে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, বুধবার (২১ জানুয়ারি) থেকে শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) পর্যন্ত দেশটির মধ্য ও উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে এসব প্রাণহানি ঘটে। এছাড়া একাধিক প্রদেশে গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক বন্ধ হয়ে গেছে ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এএনডিএমএ জানিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের প্রাথমিক হিসাবে অন্তত ১১০ জন আহত হয়েছেন এবং ৪৫৮টি বাড়ি আংশিক বা পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে।

এএনডিএমএর এক মুখপাত্র জানান, এসব দুর্যোগে অন্তত ৩৬০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি তুষারাচ্ছন্ন সড়কে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যাতায়াত এড়িয়ে চলতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সূত্র: এএফপি

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।