ফসলি জমির মাটি বিক্রি, বিক্রেতার লাখ টাকা জরিমানা
পটুয়াখালীর কলাপাড়ার গামুরবুনিয়া গ্রামে ফসলি জমি থেকে মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রির অভিযোগে বিক্রেতা হারুন বিশ্বাসকে লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
সোমবার (১৬ মার্চ) সকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও কলাপাড়া সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়াসীন সাদেক এ রায় দেন।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইয়াসীন সাদেক জানান, গামুরবুনিয়া গ্রামে সরকারের অনুমতি ব্যতীত একটি চক্র তফসিলী জমি নষ্ট করে ভেকু মেশিন দিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করে আসছে। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে ভেকু মেশিনসহ মাটি বিক্রেতা, মহাজন ও ভেকু চালককে আটক করা হয়।
তিনি আরও বলেন, তফসিলী জমির ধরন পরিবর্তন ও মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রির অভিযোগে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে বিক্রেতা হারুন বিশ্বাসকে এক লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আসাদুজ্জামান মিরাজ/এএইচ/এএসএম