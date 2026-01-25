সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস কাল: লাল গালিচায় কী কূটনৈতিক বার্তা?
আগামীকাল ২৬ জানুয়ারি ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্যাপন করবে ভারত। প্রজাতন্ত্র দিবসে আয়োজিত ‘রেড কার্পেট’ অনুষ্ঠানে দেশটির কূটনৈতিক অগ্রাধিকার ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়।
ইরানে সরকার পরিবর্তন কি অবশ্যম্ভাবী?
ইরানে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ আপাতত স্তিমিত। হাজার হাজার মানুষ গ্রেফতার হয়েছেন। যাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সমর্থনের অভিযোগ উঠেছে, তাদের ব্যবসায়িক সম্পদ জব্দ করা হয়েছে এবং ‘সন্ত্রাসবাদ’ সংশ্লিষ্ট মামলার মুখোমুখি করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ আপাতদৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেও বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যে অসন্তোষ থেকে এই অস্থিরতার জন্ম, তার মূল কারণগুলো এখনো রয়ে গেছে।
ভয়াবহ তুষারঝড়ের কবলে যুক্তরাষ্ট্র, ১৩ হাজার ফ্লাইট বাতিল
ভয়াবহ তুষারঝড়ের কবলে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর প্রভাবে দেশটিতে এরই মধ্যে ১৩ হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। নিউ মেক্সিকো থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত প্রায় ১৪ কোটি মানুষ শীতকালীন ঝড়ের সতর্কতার আওতায় রয়েছে।
অ্যালেক্স হত্যাকাণ্ড নিয়ে মিথ্যা বলছে ট্রাম্প প্রশাসন?
যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসে ফেডারেল অভিবাসন কর্মকর্তাদের গুলিতে অ্যালেক্স প্রেট্টি হত্যাকাণ্ড ঘিরে ট্রাম্প প্রশাসনের বক্তব্যকে সরাসরি মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বলে দাবি করেছে নিহতের পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীরা।
প্রবল ঝড়ে অন্ধকার গ্রিনল্যান্ড: পানি ও ইন্টারনেট সরবরাহ ব্যাহত
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নানা হুমকি-ধামকির মধ্যেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়েছে বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড। দ্বীপটির রাজধানী নুক-এ প্রবল ঝড়ো হাওয়ার কারণে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দ্বীপটির ইন্টারনেট ব্যবস্থা।
ভারী বৃষ্টি-তুষারপাতে আফগানিস্তানে ৬১ জনের মৃত্যু
আফগানিস্তানে টানা তিন দিনের তুষারপাত ও ভারী বৃষ্টিতে অন্তত ৬১ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সঙ্গে এই দুর্যাগের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১১০ জন। ধ্বংস হয়েছে ৪৫৮টি বাড়ি। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ এসব তথ্য জানায়।
মিয়ানমারে ভূমিধস জয়ের পথে সেনা সমর্থিত দল
মিয়ানমারের জান্তা প্রধান যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির সাধারণ নির্বাচন নিয়ে বিদেশি সমালোচনা উড়িয়ে দিয়েছেন। রোববার (২৫ জানুয়ারি) নির্বাচনের শেষ ধাপের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও সেনা-সমর্থিত দল আগের ধাপগুলোতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নিশ্চিত করেছে।
যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনবিরোধী অভিযান জোরদার, বাড়ছে নিহতের সংখ্যা
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী অভিযান ঘিরে নিহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) মিনিয়াপোলিসে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় সরকারের কঠোর অভিযান নিয়ে সমালোচনা আরও তীব্র হয়েছে।
শীতকালীন ঝড়ে যুক্তরাষ্ট্রে ৬ লাখের বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎহীন
শক্তিশালী শীতকালীন ঝড় টেক্সাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় রোববার (২৫ জানুয়ারি) দেশটিতে ৬ লাখের বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েন। বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণকারী একটি ওয়েবসাইট এ তথ্য জানিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদী হামলার শিকার ফ্লোরিডার কংগ্রেসম্যান
যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবিদ্বেষী হামলার শিকার হয়েছেন দেশটির ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের কংগ্রেসম্যান ম্যাক্সওয়েল আলেকসান্দ্রো ফ্রস্ট। উটাহের সিন্ড্যান্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন শারীরিক হেনস্তার শিকার হন ফ্রস্ট।
কে এম