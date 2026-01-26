যুক্তরাষ্ট্রে শীতকালীন ঝড়ে ৭ জনের মৃত্যু, বিদ্যুৎবিহীন ৮ লাখ

যুক্তরাষ্ট্রে শীতকালীন ঝড়ে ৭ জনের মৃত্যু, বিদ্যুৎবিহীন ৮ লাখ
যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র শীতকালীন ঝড়ের আঘাতে কমপক্ষে সাতজন নিহত হয়েছে। এছাড়া আরও প্রায় ৮ লাখ মানুষ বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা জানিয়েছে, টেক্সাস থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত ‘জীবনের জন্য হুমকি’র মতো পরিস্থিতির কারণে দেশজুড়ে স্কুল এবং রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। খবর বিবিসির।
লুইসিয়ানায় হাইপোথার্মিয়ায় কমপক্ষে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে এবং টেক্সাস, টেনেসি ও কানসাসে ঝড়ের কারণে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
পাওয়ারআউটেজ.আস-এর তথ্য অনুসারে, রোববার বিকেল পর্যন্ত ৮ লাখের বেশি বাড়ি বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। এরই মধ্যে ১১ হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।
প্রবল তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি এবং অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতি কয়েকদিন স্থায়ী হতে পারে এবং এই ঝড়ে প্রায় ১৮ কোটি আমেরিকান নাগরিকের জীবন প্রভাবিত হতে পারে।
লুইসিয়ানার স্বাস্থ্য বিভাগ নিশ্চিত করেছে যে, হাইপোথার্মিয়ায় দুই ব্যক্তি মারা গেছেন। কানসাসের কর্মকর্তারা বলেছেন, রোববার বিকেলে তুষারে ঢাকা এক নারীর মরদেহ পাওয়া গেছে, ‘হাইপোথার্মিয়ায় তার মৃত্যু হতে পারে’।
টেনেসিতেও তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে লিখেছেন, শনিবার শহরে কমপক্ষে পাঁচজন মারা গেছেন তবে তাদের মৃত্যুর কারণ এখনো নির্ধারণ করা যায়নি। তিনি বলেন, এটি মনে করিয়ে দেয় যে প্রতি বছর নিউইয়র্কে ঠান্ডায় কত প্রাণহানি ঘটে।
