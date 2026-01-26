  2. রাজনীতি

আসিফ মাহমুদ

১৭ বছরে যে নির্যাতন হয়েছে তারই আরেকটি ডেমো গত ১৬ মাসে দেখেছি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৬ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, গত ১৭ বছরে যে নির্যাতন হয়েছে তারই আরেকটি ডেমো গত ১৬ মাসে দেখেছি। এজন্য নির্বাচনে ব্যালটে বিপ্লব সাধন করতে হবে।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর ফুলতলা মোড়ে এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আসিফ মাহমুদ বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পূর্বে গত ১৭ বছরে যে নির্যাতন হয়েছে তারই আরেকটি ডেমো গত ১৬ মাসে দেখেছি। এই নিপীড়ক ও চাঁদাবাজমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে রাজপথ নয় বরং ব্যালটে বিপ্লব সাধন করতে হবে।

তিনি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর আমাদের সামনে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি আরেকটি ক্রান্তিকাল হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। ৫ আগস্ট যেমন আমরা শেখ হাসিনাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলাম, তেমনি আরেকটি সুযোগ এসেছে। আমরা মার্কা নয় বরং যে জোট এই দেশের মানুষের মুক্তি এনে দিতে পারবে, আমরা তাদের ভোট দেবো।

আসিফ বলেন, আপনারা দেখবেন একটি রাজনৈতিক দল সংস্কারের কথা বলেছে। কিন্তু যখন সংস্কারের সুযোগ এসেছে তখনই তারা চুপসে গেছে। ১১ দলীয় জোটকে বিজয়ী এবং হ্যাঁ ভোটকে বিজয়ী করতে সংস্কারের পক্ষে রায় দেবেন। ফ্যাসিবাদী পরাজিত শক্তি এবং নতুন ফ্যাসিস্ট শক্তির ঐক্য তৈরি হয়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ১১ জোটকে নির্বাচিত করে ফ্যাসিবাদী শক্তির ঐক্যকে নস্যাৎ করবেন।

