ট্রাম্পের নতুন শুল্কারোপে কিউবায় মানবিক সংকটের শঙ্কা

ট্রাম্পের নতুন শুল্কারোপে কিউবায় মানবিক সংকটের শঙ্কা
কিউবায় তেল সরবরাহকারী দেশগুলোর ওপর নতুন শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এমন সিদ্ধান্তে দ্বীপদেশ কিউবায় ভয়াবহ মানবিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউডিয়া শেইনবাম এমন মন্তব্য করেছেন।
এদিকে কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগেল দিয়াস-কানেল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কারোপের পদক্ষেপকে দেশের অর্থনীতি ‘শ্বাসরোধের’ চেষ্টা বলে অভিহিত করেছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে কিউবায় তেল পাঠানো বন্ধে চাপ বাড়ানোর উদ্যোগ নেন যার লক্ষ্য হাভানার কমিউনিস্ট সরকারকে দুর্বল করা।
কিউবার সঙ্গে রাশিয়া, হামাস ও হিজবুল্লাহর কথিত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দাড় করিয়েছেন মার্কিন হোয়াইট হাউস। যদিও মেক্সিকোর নাম সরাসরি উল্লেখ না করলেও ২০২৫ সাল থেকে কিউবার সবচেয়ে বড় তেল সরবরাহকারী দেশ মেক্সিকো।
শেইনবাম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং কিউবার জনগণের জন্য বিকল্প মানবিক সহায়তার পথ খোঁজা হবে।
তিনি সতর্ক করে বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক হাসপাতাল, খাদ্য সরবরাহ ও মৌলিক সেবায় সরাসরি আঘাত হানতে পারে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন তেল সরবরাহ না এলে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কিউবায় তীব্র জ্বালানি সংকট ও ব্যাপক রেশনিং শুরু হতে পারে।
সূত্র: আল-জাজিরা
কেএম