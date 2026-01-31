মিয়া গোলাম পরওয়ার
বিগত সময়ে তিনটি দল ব্যর্থ হয়েছে, মানুষ এখন পরিবর্তন চায়
জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, মানুষ এখন পরিবর্তন চায়। পেছনে যারা ছিলেন তাদের আর দরকার নাই। নৌকা, লাঙ্গল, ধানের শীষ- এই তিনটি দল ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ এখন পরিবর্তন চায়, আর এই পরিবর্তন আনবে ১১ দলীয় জোট।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনে এক নির্বাচনি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ড. শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশের সরকার গঠিত হবে। এই সরকার গঠিত হলে আমাদের অর্থনীতি, দুর্নীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ তৈরি হবে। রাষ্ট্রের সব যায়গা থেকে দুর্নীতি ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হবে। কোথাও চাঁদাবাজি করতে দেওয়া হবে না।
তিনি বলেন, আমরা আমাদের মাকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি, সেই মার যারা কাপড় খুলে নিতে চায়, ক্ষমতায় গেলে তারা পুরো জাতির কাপড় খুলে নেবে। তাদের কাছে জনগণের জান-মাল নিরাপদ নয়।
এ সময় চাঁদপুর-৪ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ও চাঁদপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা বিল্লাল হোসেন মিয়াজীর হাতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক তুলে দেন তিনি।
নির্বাচনি জনসমাবেশে বক্তব্য রাখেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি মো. রিয়াজুল ইসলাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জিএস মো. মাজহারুল ইসলামসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা।
এদিকে জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার চাঁদপুর-৩ (সদর-হাইমচর ও চাঁদপুর-১ (কচুয়া) আসনে নির্বাচনি জনসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন।
