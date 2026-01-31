  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাষ্ট্রে আবারও সাময়িক শাটডাউন শুরু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫৪ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

নতুন অর্থায়ন আইন পাস না হওয়ায় শনিবার (৩১ জানুয়ারি) থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সাময়িকভাবে সরকারি কার্যক্রম বন্ধ (শাটডাউন) শুরু হয়েছে। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) মধ্যরাতের সময়সীমার আগে সিনেটে একটি অর্থায়ন প্যাকেজ পাস হয়। তবে সেটি কার্যকর হতে প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) অনুমোদন প্রয়োজন যা সোমবারের (২ ফেব্রুয়ারি) আগে পাওয়া যাচ্ছে না।

৭১–২৯ ভোটে সিনেটে পাস হওয়া এই প্যাকেজে পাঁচটি দীর্ঘমেয়াদি বরাদ্দ বিল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি অভিবাসন প্রয়োগ সংক্রান্ত আলোচনার সুযোগ দিতে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের (ডিএইচএস) অর্থায়ন দুই সপ্তাহের জন্য বাড়ানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

ডেমোক্র্যাট নেতা হাকিম জেফরিস বলেছেন, সিনেটে পাস হওয়া ব্যয় বিলের গুণগত দিক মূল্যায়ন করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, আইসিই ও ডিএইচএস-এর অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রমে মৌলিক সংস্কারের একটি স্পষ্ট ও বাধ্যতামূলক রূপরেখা ট্রাম্প প্রশাসনকে উপস্থাপন করতে হবে।

এদিকে বাজেট ও ব্যবস্থাপনা দপ্তরের (ওএমবি) পরিচালক রাস ভট সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলোকে শাটডাউনের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিরক্ষা, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি, পররাষ্ট্র, ট্রেজারি, শ্রম, স্বাস্থ্য ও মানবসেবা, শিক্ষা, পরিবহন এবং আবাসন ও নগর উন্নয়ন বিভাগ এর আওতায় পড়েছে।

তবে হাউস যদি আগামী সপ্তাহের শুরুতেই বিলটি পাস করে তাহলে এই শাটডাউনের প্রভাব খুবই সীমিত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর আগে গত বছর ৪৩ দিনব্যাপী শাটডাউন দেখেছি যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন।

সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

