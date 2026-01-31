সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়তে চাইলেন আলিয়া

সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়তে চাইলেন আলিয়া
বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট সোশ্যাল মিডিয়ায় দারুণ সক্রিয়। নতুন কাজের আপডেট থেকে শুরু করে পরিবারের সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত-সবই ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নেন তিনি। তবে নায়িকার মনেই নাকি মাঝেমধ্যে আসে এক অদ্ভুত ভাবনা-সব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ মুছে ফেলবেন!
২০২২ সালে কন্যা রাহার জন্মের পর থেকেই এই ভাবনা আরও বেশি তাড়া করে আলিয়াকে। সম্প্রতি এস্কোয়ার ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের এই দ্বন্দ্বের কথা খোলাখুলি জানিয়েছেন তিনি।
আলিয়া বলেন, “এমন কিছু দিন আসে যখন ঘুম থেকে উঠে মনে হয়-আমার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপগুলো ডিলিট করে দেওয়া উচিত। বিশেষ করে রাহার মা হওয়ার পর। মনে হয়, এমন একজন অভিনেত্রী হওয়া উচিত যে শুধু অভিনয়টাই করবে। বারবার কথা বলতে হবে না।”
তবে চাইলেই যে তিনি তা করতে পারেন না, সেটাও স্বীকার করেছেন নায়িকা। তার কথায়, “আমি জানি, এটা করলে শুরু থেকেই যারা আমার পাশে আছেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ যেন কেটে যাবে। সেই কারণেই আর করা হয় না।”
ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলিয়া বরাবরই সংযত। তিনি জানান, মা হওয়ার পর বিষয়টি আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। “আমার ব্যক্তিগত জীবন এখনো ব্যক্তিগতই রাখতে চাই। কিন্তু সেটা ভীষণ কঠিন। আমার ফোনের অ্যালবাম রাহার ছবিতে ভরা। সেগুলো নিজের মধ্যে রাখতেই আমাকে বেশ কষ্ট করতে হয়” বলেন তিনি।
মাতৃত্ব যে তার জীবনে বড় পরিবর্তন এনে দিয়েছে, সেটাও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন আলিয়া। এই অভিজ্ঞতা তার মানসিকতা ও জীবনদর্শনে গভীর প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করেন তিনি।
কাজের দিক থেকেও ব্যস্ত সময় পার করছেন এই অভিনেত্রী। শিগগির তাকে দেখা যাবে অ্যাকশনধর্মী ছবি ‘আলফা’য়, যেখানে তার সঙ্গে রয়েছেন শর্বরী। অন্যদিকে সঞ্জয় লীলা বানসালি নির্মিত ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ সিনেমায় আলিয়া অভিনয় করছেন ভিকি কৌশল ও রণবীর কাপুরের সঙ্গে। এটি স্বামী রণবীর কাপুরের সঙ্গে আলিয়ার দ্বিতীয় সিনেমা- এর আগে তারা একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন ‘ব্রহ্মাস্ত্র’সিনেমায়।
তারকা জীবনের ঝলক আর ব্যক্তিগত মুহূর্তের টানাপোড়েন-এই দুইয়ের মাঝেই এখন নিজের ভারসাম্য খুঁজে নিচ্ছেন আলিয়া ভাট।
এমএমএফ