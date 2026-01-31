  2. দেশজুড়ে

বান্দরবান

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:০৫ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
খেলতে গিয়ে পুলিশের লুট হওয়া ২ গ্রেনেড পেলো শিশুরা

বান্দরবান পৌর এলাকায় পাহাড়ি ঝিরির পাশে খেলতে গিয়ে পুলিশের লুট হওয়া দুটি গ্যাস গ্রেনেড খুঁজে পেয়েছে একদল শিশু। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় গ্রেনেড দুটি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে বান্দরবান পৌরসভার কাশেম পাড়া এলাকার একটি ঝিরির পাশে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, আজ সকালে তনিম, তানভিরসহ এলাকার কয়েকজন শিশু ঝিরির পাশে খেলতে যায়। সেখানে ঝিরির পাশে পরিত্যক্ত অবস্থায় পলিথিনে মোড়ানো কিছু একটা দেখতে পায়। কৌতুহল বসত পলিথিনটি খুললে গোলাকার দুইটি বস্তু পেয়ে নিয়ে আসে তারা। পরে স্থানীয়দের এগুলোকে বোম বলে সন্দেহ হলে বাস স্টেশন এলাকায় টহলরত পুলিশের কাছে হস্থান্তর করেন।

বান্দরবান পুলিশ সুপার মো.আবদুর রহমান বলেন, উদ্ধার হওয়া গ্যাস গ্রেনেডগুলো মুলত মব ছত্রভঙ্গ করতে ব্যবহার করে পুলিশ।৫ আগষ্ট যেহেতু বান্দরবান থানা আক্রান্ত হয়নি ফলে স্পষ্ট বুঝা যায়, এগুলো বান্দরবান পুলিশের নয়। এগুলো অন্য জেলা থেকে পুলিশের লুট হওয়া গ্রেনেড বলে ধারণা করা হচ্ছে।

