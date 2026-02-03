এপস্টেইন ফাইল তদন্তে সাক্ষ্য দেবেন বিল ক্লিনটন-হিলারি
এপস্টেইন ফাইল তদন্তে সাক্ষ্য দেবেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং তার স্ত্রী হিলারি ক্লিনটন।
বিল ক্লিনটনের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, সাবেক যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইনকে ঘিরে মার্কিন হাউজের তদন্তে বিল ক্লিনটন এবং হিলারি ক্লিনটন সাক্ষ্য দেবেন। খবর এএফপির।
তবে এর আগে এই দম্পতি আইনপ্রণেতাদের সামনে উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ক্লিনটনের মুখপাত্র অ্যাঞ্জেল উরেনা সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে বলেছেন, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং তার স্ত্রী সেখানে থাকবেন। তারা এমন একটি নজির স্থাপনের জন্য উন্মুখ যা সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
হাউজ রুলস কমিটি ক্লিনটন দম্পতির বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে পুলিশের হেফাজতে মারা যাওয়া এপস্টেইনের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন অমান্য করার অভিযোগে অগ্রিম প্রস্তাব দিয়েছে।
এপস্টেইনের ঘটনা ওয়াশিংটনের উপর দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে। মার্কিন রাজনীতির কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম জড়িয়ে পড়েছে এবং এ নিয়ে বেশ তোলপাড় হচ্ছে।
তবে ডেমোক্র্যাটরা বলছেন, এই তদন্ত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক বিরোধীদের আক্রমণ করার জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি নিজে দীর্ঘদিন ধরে এপস্টেইনের সহযোগী তবে তাকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়নি।
ট্রাম্প কয়েক মাস ধরেই এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্কিত তদন্তমূলক ফাইল প্রকাশে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কুখ্যাত ‘যৌন অপরাধী’ জেফ্রি এপস্টেইন বছরের পর বছর ধরে অভিজাত মহলে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বিলিয়নেয়ার, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং সেলিব্রিটিদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।
টিটিএন