সৌদির কাছে প্যাট্রিয়ট অ্যাডভান্সড মিসাইল বিক্রি করছে যুক্তরাষ্ট্র

সৌদির কাছে প্যাট্রিয়ট অ্যাডভান্সড মিসাইল বিক্রি করছে যুক্তরাষ্ট্র
সৌদি আরবের কাছে প্যাট্রিয়ট অ্যাডভান্সড ক্যাপাবিলিটি–৩ (প্যাক) মিসাইল সেগমেন্ট এনহ্যান্সমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম বিক্রির সম্ভাব্য চুক্তির অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) পেন্টাগন থেকে এ তথ্য জানিয়েছে।
ডিফেন্স সিকিউরিটি কো-অপারেশন এজেন্সি (ডিএসসিএ) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই চুক্তির সম্ভাব্য মূল্য প্রায় ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
সংস্থাটি বলেছে, এই প্রস্তাবিত বিক্রয় সৌদি আরবকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হুমকি মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলবে। উন্নত সমন্বিত আকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (আইএএমডি)-এর অংশ হিসেবে আধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করা হবে। এতে দেশটির আকাশ প্রতিরক্ষা সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করবে।
এই চুক্তির প্রধান ঠিকাদার হিসেবে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যভিত্তিক প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিন করপোরেশন।
সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি
কে এম