  2. আন্তর্জাতিক

ভোটের বাজি

ডলার-ক্রিপ্টোতে বিএনপি শীর্ষে, পিছিয়ে জামায়াত, নৈঃশব্দ্যে বাকিরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫০ পিএম, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশের ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে একটি মাত্র ভোট দেওয়ার আগেই, এই নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে অনলাইন-ভিত্তিক জুয়া শুরু হয়েছে। ডলার, ক্রিপ্টো ও সম্ভাব্যতা চার্ট ব্যবহার করে নির্বাচনি ফলাফলের মূল্য নির্ধারণ, লেনদেন ও তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী ভবিষ্যদ্বাণী বা জুয়ার বাজারে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে নাগরিক পছন্দের চেয়ে বরং একটি আর্থিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই বাজারে ভোটের ওপর নয়, বরং আত্মবিশ্বাস, জল্পনা ও ঝুঁকির ওপর ভিত্তি করে দলগুলোর উত্থান-পতন ঘটে।

জুয়ার এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে, গণতন্ত্র একটি বাজারের মতো আচরণ করে। মতামত জরিপের পরিবর্তে প্রতিকূলতা, ভোটারদের বদলে ব্যবসায়ীরা ও রাজনীতি এমন কিছু হয়ে ওঠে, যা আপনি এক ক্লিকেই কিনতে পারেন, বা বিক্রি করতে পারেন।

এই ডিজিটাল মার্কেটপ্লেসে, রাজনীতি জল্পনা-কল্পনায় পরিণত হয়েছে। ভোটকে প্রতিকূলতায়, দলগুলিকে মূল্য তালিকায় ও গণতন্ত্রকে এমন কিছুতে রূপান্তরিত করা হয়েছে, যা কয়েক সেন্ট বা হাজার হাজার ডলারে কেনা-বেচা করা যেতে পারে।

পলিমার্কেট নামে একটি প্ল্যাটফর্মে, বাংলাদেশের নির্বাচনি ফলাফলের ওপর এরই মধ্যে প্রায় ১ মিলিয়ন বা ১০ লাখ ডলার বাজি ধরা হয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট দল জিতবে কিনা তা নিয়ে ব্যবসায়ীরা ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ চুক্তি কিনবে। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, গুজব ছড়িয়ে পড়া বা বয়ানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দামগুলোও বাস্তব সময়ে পরিবর্তিত হয়।

বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) ভোর ৬টায় প্ল্যাটফর্মে শীর্ষে থাকাকালে বিএনপির জন্য ৯৪ শতাংশ জয়ের পূর্বাভাস দিয়েছিল, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি একক অঙ্কে বা পরিসংখ্যানগত অপ্রাসঙ্গিকতায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৫টা পর্যন্ত, আটটি দল দৌড়ে ছিল, তবে শ্রেণিবিন্যাস স্পষ্ট ছিল: বিএনপি ৮৬ শতাংশ, যা গত বছরের ১৭ ডিসেম্বরে বাজি শুরু হওয়ার সময় থেকে ১৮ শতাংশ বেশি। দলটি ক্রমাগতভাবে তার আধিপত্য সুসংহত করেছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, একই সময়ের মধ্যে পাঁচ পয়েন্ট কমে ১৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দলটির ক্ষেত্রে ট্রেডিং ভলিউম এগিয়ে থাকার সাথে সাথে পয়েন্ট ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে।

রাজনীতিকে বাজি বানিয়ে খেলা

পলিমার্কেটের মন্তব্য বিভাগটি রাজনৈতিক পূর্বাভাসের জন্য একটি ট্রেডিং ডেস্ক ও রাজনৈতিক রাস্তার সমাবেশের মিশ্রনের মতো। ব্যবহারকারীরা ক্রিপ্টো বা স্টক মার্কেটে ব্যবহৃত একই ভাষা ব্যবহার করে বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আলোচনা করেন।

অনেকেই খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেন যে জামায়াতে ইসলামীর জয়ের সম্ভাবনা কম, তবুও তারা এটিকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নয় বরং একটি অনুমানমূলক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করছেন। একজন বাজিগর লিখেছেন, জামায়াতের জয়ের সম্ভাবনা কম, তবে এটিকে কাজে লাগানোর জন্য আপনার সেরা সুযোগ হতে পারে।

অন্যরা আবার ফলাফলের চেয়ে সময়ের ওপর মনোযোগ দিয়েছে। একজন ব্যবহারকারী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে নির্বাচনের দিন জামায়াতের সম্ভাবনা আরও কমে যাবে ও কম দামে কেনার জন্য অপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন। অন্য একজন ‘১০ গুণ’ রিটার্নের জন্য অপেক্ষা করার কথা বলেছেন।

এই বাজির বাজার মূলত যুক্তির সমান্তরালে চলা কাঁচা রাজনৈতিক আবেগের একটি ধারা। সমর্থকরা ‘এই ধরণের সুযোগ আর নাও আসতে পারে’, ‘জামাত দীর্ঘজীবী হোক’- এমন স্লোগান লেখেন। আর বিরোধীরা তাদেরকে অপমান, হুমকি ও অশোভন গালিগালাজের মাধ্যমেও উত্তর দেন। ধর্মীয় স্লোগান, জাতীয়তাবাদী বক্তব্য ও ব্যবসায়িক ব্যঙ্গ একই থ্রেডে অস্বস্তিকরভাবে অবস্থান করে।

সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ

এদিকে, সবাই আবার এই বাজারকে বিশ্বাস করে না। অনেক ব্যবহারকারী প্রশ্ন তোলেন যে দামগুলি নির্বাচনী বাস্তবতা প্রতিফলিত করে নাকি বিদেশি ব্যবসায়ী, অ্যালগরিদম বা অনলাইন ইকো চেম্বার দ্বারা বিকৃত করা হচ্ছে।

একজন মন্তব্যকারী দাবি করেছেন যে বিদেশি বাজিকর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত মডেলগুলো অন্ধভাবে বিএনপির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলছে। অন্যরা সতর্ক করেছেন যে ইউটিউব মন্তব্য, এক্স ট্রেন্ড ও শহুরে অনলাইন উৎসাহ খুব কমই গ্রামীণ ভোটদানের প্রবণতাকে ধারণ করে।

নির্বাচনের ওপর বাজি ধরা নতুন নয়। উনিশ শতকের যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে বুকমেকাররা (যে ব্যক্তি জুয়া খেলার সুবিধা প্রদান করেন) সংসদীয় ও প্রেসিডেন্ট পদের জন্য খোলাখুলিভাবে বাজির ডাক গ্রহণ করতেন ও সংবাদপত্রগুলো নিয়মিতভাবে তা নিয়ে সংবাদ ও জুয়ার বিজ্ঞাপণ প্রকাশ করতো।

আজও যুক্তরাজ্যের ‘নিয়ন্ত্রিত’ কিছু বেটিং সংস্থা নিয়মিতভাবে সাধারণ নির্বাচন, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা ও গণভোটের উপর বাজি ধরার আহ্বান জানায়।

২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়, ঐতিহ্যবাহী জরিপের চেয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। কখনো কখনো কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্রেকিং নিউজের মাধ্যমে সেই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করা হয়েছিল।

ব্যালটেই হবে ফয়সালা, বাজি নয়

১২ ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত ব্যালটের মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে, বাজির মাধ্যমে নয়। ফলাফল জানাবে ভোটিং স্টেশন, ভবিষ্যদ্বাণীর কোনো প্ল্যাটফর্ম নয়।

তবুও, অনলাইনে এই নির্বাচন নিয়ে ধরা বাজিগুলোর নিজস্ব গল্প রয়েছে। বলতে গেলে, ভোট গণনার অনেক আগেই, ফলাফলের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই মূল্য বাস্তবতা প্রতিফলিত করে কি না- এমন প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কোনো জুয়া প্ল্যাটফর্মই দিতে পারে না।

এসএএইচ

