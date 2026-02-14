  2. দেশজুড়ে

ড. মোশাররফকে জামায়াতের পরাজিত প্রার্থীর ফুলেল শুভেচ্ছা

প্রকাশিত: ০৮:১৯ পিএম, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
কুমিল্লা-১ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সিনিয়র সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জামায়াতের পরাজিত প্রার্থী মো. মনিরুজ্জামান বাহলুল।

শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজধানীর গুলশানের বাসভবনে এ শুভেচ্ছা বিনিময় হয়।

সাক্ষাৎকালে দুজনের মধ্যে দাউদকান্দি ও মেঘনার সার্বিক উন্নয়ন, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি অটুট রাখার বিষয়ে আলোচনা করেন। রাজনৈতিক ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও এলাকার কল্যাণে একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা।

এ সময় দাউদকান্দি উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ লতিফ ভূঁইয়া, জামায়াতের কুমিল্লা জেলা উত্তর শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশনের সেক্রেটারি মাওলানা মো. মোশাররফ হোসেন, বাংলাদেশ জামায়াতের যুব বিভাগের দাউদকান্দি উপজেলা সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মিজানুর রহমান আরিফসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

