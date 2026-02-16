ইমরান খানকে হাসপাতালে নেওয়ার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি বিরোধী দলগুলোর

ইমরান খানকে হাসপাতালে নেওয়ার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি বিরোধী দলগুলোর
ইমরান খান-এর শারীরিক অবস্থাকে ঘিরে উদ্বেগের মধ্যে পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলো টানা চতুর্থ দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে তার চোখের গুরুতর সমস্যার খবর সামনে আসার পর এই কর্মসূচি আরও জোরদার হয়েছে।
সোমবার পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) ও বিরোধী জোট তেহরিক তাহাফফুজ-ই-আইন পাকিস্তান (টিটিএপি)-এর আইনপ্রণেতারা সংসদ ভবন, সংসদ লজ ও খাইবার পাখতুনখোয়া হাউজের সামনে অবস্থান নেন।
টিটিএপি জানিয়েছে, কারাবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগার থেকে আল-শিফা আই ট্রাস্ট হাসপাতাল-এ স্থানান্তর না করা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে।
ইমরান খানের আইনজীবী ব্যারিস্টার সালমান সাফদারের জমা দেওয়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনি ‘সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেইন অক্লুশন’ নামের একটি গুরুতর চোখের রোগে আক্রান্ত। এই রোগ সাধারণত উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, উচ্চ কোলেস্টেরল ও হৃদরোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, তাঁর ডান চোখের প্রায় ৮৫ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে।
এই তথ্য প্রকাশের পর পিটিআই, ইমরান খানের পরিবারের সদস্য এবং বিরোধী নেতারা তার স্বাস্থ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার দাবি জানান।
অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া নেতাদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা মাহমুদ খান আচাকজাই, সিনেটের বিরোধীদলীয় নেতা আল্লামা রাজা নাসির আব্বাস, খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী সোহাইল আফ্রিদি এবং সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গান্দাপুর।
এদিকে গণমাধ্যম জিও নিউজ জানিয়েছে, পাঁচজন জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ইমরান খানের এক ঘণ্টাব্যাপী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন এবং তার ডান চোখের ব্যথা আগের তুলনায় কমেছে। চিকিৎসা চলমান থাকায় আরও উন্নতির আশা করা হচ্ছে।
এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট-এর নির্দেশ অনুযায়ী করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ ছিল, ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।
এদিকে কারা কর্তৃপক্ষ ইমরান খানের চিকিৎসা নথি পাঞ্জাব স্বরাষ্ট্র দপ্তরে পাঠিয়েছে। নথিতে তাঁর রক্তচাপ, নাড়ির গতি, তাপমাত্রা ও রক্তে শর্করার মাত্রাসহ গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য সংযুক্ত রয়েছে।
অন্যদিকে ইমরান খান ইসলামাবাদ হাইকোর্ট-এ আবেদন করে তোশাখানা-২ মামলার সাজা স্থগিত ও চিকিৎসা ও মানবিক কারণে জামিন চেয়েছেন। এই মামলায় তার স্ত্রী বুশরা বিবি-সহ দুজনকে ১৭ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম