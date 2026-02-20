পশ্চিমবঙ্গ
রমজানের প্রথম জুমায় মসজিদগুলোতে উপচেপড়া ভিড়
চলতি বছর পবিত্র রমজান মাসের প্রথম জুমায় কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের উপচেপড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। পবিত্র মাসের প্রথম শুক্রবারে এই বিশেষ জুমায় ধর্মপ্রাণ মানুষেরা মসজিদে গিয়ে দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন।
এদিন যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যে রমজানের প্রথম জুমায় নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা। অন্য দিনগুলোর তুলনায় এই শুক্রবার মুসল্লিদের ভিড় ছিল একটু বেশি।
জুমার আজানের আগে থেকেই মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের ব্যাপক উপস্থিতি শুরু হয়। রাজ্যের বেশ কিছু মসজিদে ভেতরে জায়গা না থাকায় পার্শ্ববর্তী খোলা জায়গায় জুমার নামাজ আদায় করেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা।
কলকাতার ঐতিহ্যবাহী নাখোদা মসজিদ ও জাকারিয়া স্ট্রিট এলাকায় এই দিনে বিশেষ জনসমাগম হয়। পবিত্র রমজান মাসের প্রথম জুমা এই পরিবেশকে আরও উৎসবমুখর করে তোলে।
কলকাতার নাখোদা মসজিদে নামাজ পড়তে আসা সাকিল আবেদিন বলেন, রমজান মাসের প্রথম জুমার নামাজ আদায় করতে এসেছি। এই দিনে বিশ্বে শান্তি ও সৌহার্দ্যের জন্য মোনাজাত করেছি। পরিবারের সবার সুস্বাস্থ্য এবং উন্নতিও কামনা করেছি। আশা করছি সব কয়টা রোজা রাখতে পারবো।
