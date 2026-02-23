ভারতীয় নাগরিকদের অবিলম্বে ইরান ছাড়ার নির্দেশ

ভারতীয় নাগরিকদের অবিলম্বে ইরান ছাড়ার নির্দেশ
নাগরিকদের অবিলম্বে ইরান ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারত। সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) এই সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করে তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ইরানে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিক, শিক্ষার্থী, তীর্থযাত্রী, ব্যবসায়ী বা পর্যটকদের বাণিজ্যিক ফ্লাইটসহ যে কোনো প্রাপ্তিযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থায় যত দ্রুত সম্ভব দেশটি ত্যাগ করা উচিত।
নির্দেশনায় আরও বলা হয়, ইরানে অবস্থানরত সব ভারতীয় নাগরিককে তাদের ভ্রমণ ও অভিবাসনসংক্রান্ত কাগজপত্র, পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্র সবসময় কাছে রাখার অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে, সহায়তার জন্য ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।
ভারতীয় দূতাবাস পুনরায় সতর্ক করে জানিয়েছে, ইরানে অবস্থানরত সব ভারতীয় নাগরিক ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, বিক্ষোভ বা সমাবেশস্থল এড়িয়ে চলতে হবে, দূতাবাসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে ও স্থানীয় গণমাধ্যম নজরে রাখতে হবে।
জরুরি প্রয়োজনে ভারতীয় দূতাবাসের হটলাইন নম্বরগুলো হলো:
মোবাইল: +৯৮৯১২৮১০৯১১৫; +৯৮৯১২৮১০৯১০৯; +৯৮৯১২৮১০৯১০২; +৯৮৯৯৩২১৭৯৩৫৯
ইমেইল: [email protected]
এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে একাধিক নির্দেশনা জারি করেছিল ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও তেহরানে ভারতীয় দূতাবাস। গত ৫ জানুয়ারি বিক্ষোভ চলাকালে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইরানে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছিল।
তবে নতুন করে বিক্ষোভ তীব্র হওয়ায় পরিস্থিতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থেকে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়েছে। ওয়াশিংটনের হামলা হলে পশ্চিম এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে পাল্টা আঘাত হানার হুমকি দিয়েছে তেহরান।
অন্যদিকে, ইরানি কর্মকর্তারা আশা করছেন, বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় অগ্রগতি হলে নতুন করে সংঘাতের ঝুঁকি কমতে পারে।
