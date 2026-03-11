  2. আন্তর্জাতিক

পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে আফগানিস্তানে ৩ বেসামরিক নাগরিক নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩৪ পিএম, ১১ মার্চ ২০২৬
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানে তিন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। বুধবার (১১ মার্চ) তালেবান সরকার এমন তথ্য জানিয়েছে।

তালেবান সরকারের উপ-মুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরাত এক অডিও বার্তায় জানান, মঙ্গলবার পাকিস্তানি গোলার আঘাতে পাকতিয়ার ড্যান্ড পাটান জেলার কট গ্রামে তিন বেসামরিক নিহত এবং আরও তিনজন আহত হন।

একজন চিকিৎসা সূত্রও এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পাকিস্তান অবশ্য বারবার বলেছে যে তারা বেসামরিকদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় না। উভয় পক্ষের দাবির স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করা কঠিন।

সীমান্ত পেরিয়ে সংঘর্ষের ধারা ফের উত্তপ্ত হয়েছে ফেব্রুয়ারি ২৬-এর পর থেকে, যখন আফগানিস্তান পূর্বের পাকিস্তানি বিমান হামলার প্রতিশোধে সীমান্তে অভিযান চালায়।

এর পর ইসলামাবাদ তালেবন প্রশাসনের বিরুদ্ধে ঘোষণা করে এবং পরবর্তী কয়েক দিনে কাবুল ও কান্দাহার লক্ষ্য করে হামলা চালায়।

তিনি জানিয়েছেন, পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর শত শত মর্টার ও আর্টিলারি ব্যবহার করেছে, যার ফলে বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মঙ্গলবার খোস্ত প্রদেশেও দুই বেসামরিক আহত হয়েছেন।

সংযুক্ত জাতিসংঘের আফগানিস্তান মিশনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফেব্রুয়ারি ২৬ থেকে মার্চ ৫ পর্যন্ত পাকিস্তানি সামরিক অভিযান চলাকালীন আফগানিস্তানে ৫৬ জন বেসামরিক নিগরিক নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে ২৪ শিশু রয়েছে।

সংস্থার শরণার্থী বিভাগ জানিয়েছে, সংঘাতের কারণে প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার মানুষ তাদের বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

সূত্র: এএফপি

