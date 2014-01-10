কুয়েতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলা, শতাধিক সেনা আহতের দাবি ইরানের

কুয়েতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলা, শতাধিক সেনা আহতের দাবি ইরানের
কুয়েতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় অন্তত ১০০ জন মার্কিন সেনা আহত হয়েছে।
বুধবার ( ১১ মার্চ) ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) এমন দাবি করেছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে তাসনিম নিউজ এজেন্সি।
আইআরজিসির এক বিবৃতিতে বলা হয়, পবিত্র রমজান মাসের ২১তম রাতে ‘ট্রু প্রমিস–৪’ অভিযানের ৩৮তম ধাপের অংশ হিসেবে এই হামলা চালানো হয়েছে। অভিযানের কোডনাম ছিল ‘ইয়া হায়দার আল-কাররার’।
বিবৃতিতে বলা হয়, কুয়েতের আল-উদেরি এয়ার বেস–এ অবস্থিত মার্কিন হেলিকপ্টার ঘাঁটিতে একযোগে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। এতে বহু মার্কিন সেনা আহত হয় এবং আহতদের কুয়েতের বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
আইআরজিসির দাবি অনুযায়ী, আহত সেনাদের কুয়েতের আল-জাবের হাসপাতাল এবং আল-মোবারক হাসপাতাল–এ ভর্তি করা হয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাহরাইনে অবস্থিত মিনা সালমান পোর্ট বন্দরে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম রণতরীত –এর সদর দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতেও ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামল