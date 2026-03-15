ইসরায়েলের কমান্ড সেন্টারে ইরানের নতুন ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা

ইসরায়েলের কমান্ড সেন্টারে ইরানের নতুন ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা
ইরানের প্রভাবশালী সামরিক বাহিনী আইআরজিসি জানিয়েছে, তারা রোববার অপারেশন ট্রু প্রমিস ৪-এর অংশ হিসেবে ৫৩তম দফায় হামলা চালিয়েছে।
আইআরজিসির দাবি অনুযায়ী, এই হামলায় ইসরায়েলের আঞ্চলিক কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলোকে লক্ষ্য করা হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, হামলাটি পরিচালনা করা হয়েছে ইরানি নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজের ৮৪ জন নিহত নাবিকের স্মরণে।
এই অভিযানে ১০টি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানায় আইআরজিসি। পাশাপাশি ড্রোন হামলাও চালানো হয়েছে।
ইরানের সামরিক বাহিনী আরও বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে এই ধরনের হামলা চলতে থাকবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় এবং শাস্তির মুখোমুখি হয়।
সূত্র: তাসনিম নিউজ
