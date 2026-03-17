ইরান যুদ্ধ ‘শিগগির’ শেষ হবে: ডোনাল্ড ট্রাম্প
ইরানের সঙ্গে চলমান ইসরায়েল-মার্কিন যুদ্ধ এই সপ্তাহে শেষ না হলেও ‘খুব শিগগির’ শেষ হবে। যুদ্ধ বন্ধে খুব ‘বেশি সময় লাগবে না’ বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
সোমবার (১৬ মার্চ) ট্রাম্প বলেন, এই যুদ্ধ শেষ হলে বিশ্ব আরও নিরাপদ হবে। খুব শিগ্গিরই এটি শেষ হয়ে যাবে। ব্যক্তিগতভাবে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি মনে করেন, এমন পদক্ষেপ নেওয়া তার দায়িত্ব ছিল।
ট্রাম্প দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা না চালালে পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হতে পারত, যা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপ নিত। তিনি এই সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণকে ইচ্ছাকৃত যুদ্ধ নয় বরং একটি বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত হিসেবে তুলে ধরেছেন।
এই মন্তব্যগুলো প্রশাসনের যুদ্ধের সময়সীমা নিয়ে পরিবর্তনশীল ও পরস্পরবিরোধী অবস্থান দৃশ্যায়ন করছে। যুদ্ধের শুরুতে ট্রাম্প বলেছিলেন, এই অভিযান চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ চলবে।
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েলে-যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে ইরানের ওপর হামলা চালানোর পর থেকেই উত্তেজনা তীব্র আকার ধারণ করে। এসব হামলায় প্রায় ১ হাজার ৩০০ জন নিহত হয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে, যার মধ্যে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আহাতুল্লাহ আলি খামেনিও রয়েছেন।
এর জবাবে ইরান ইসরায়েল, জর্ডান, ইরাক এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে আসছে ইরান। পাশাপাশি মার্চের শুরু থেকে হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ করে দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে, যা বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে
সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি
