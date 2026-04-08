ইরানের বিজয়ে আনন্দ উল্লাসে ভাসছে ইরাকের মানুষ

ইরানের বিজয়ে আনন্দ উল্লাসে ভাসছে ইরাকের মানুষ
যুক্তরাষ্ট্র ইরানের যুদ্ধবিরতি শর্ত মেনে নেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইরাকের প্রধান শহরগুলোতে জমায়েত হতে থাকে হাজার হাজার মানুষ। হাজারো জনতা একত্রিত হয়ে ইরানের এই বিজয় উদযাপন করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের ১০ দফা শর্ত মেনে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর এই আনন্দ উল্লাস করে ইরাকের সাধারণ মানুষ।
সবচেয়ে বড় সমাবেশটি ইরাকের আল-তাহরীর স্কোয়ারে (বাগদাদ) অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিক্ষোভকারীরা অ্যাক্সিস অফ রেজিস্ট্যান্স-এর প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছে এবং এ চুক্তিকে তাদের আন্দোলনের একটি বড় অর্জন হিসেবে ঘোষণা করেছে।
সমাবেশে ইরান, হিজবুল্লাহ এবং অন্যান্য প্রতিরোধ গোষ্ঠীর পতাকা উড়ানো হয় এবং আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি, হিজবুল্লাহর শহীদ নেতা হাসান নাসারুল্লাহ এবং অন্যান্য শহীদ নেতাদের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করা হয়।
ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্টে জানিয়েছেন, মার্কিন ও ইরানের মধ্যে বেশিরভাগ বিতর্কিত বিষয় সমাধান হয়েছে এবং দুই সপ্তাহের জন্য যুদ্ধবিরতি সময়কাল আরও আলোচনার সুযোগ দেবে।
যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর, ইরাকের ইসলামি প্রতিরোধ ঘোষণা করেছে যে তারা দুই সপ্তাহের জন্য মার্কিন ও ইসরায়েলি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা স্থগিত রাখবে।
৪০ দিনের যুদ্ধকালে ইরাকি প্রতিরোধ গোষ্ঠীর সাহসিকতা ইরান ও ইরাকের জনগণের অটুট বন্ধনের শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।
শত্রু যখন ইরানের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে এবং অঞ্চলের শান্তি ব্যাহত করতে চেয়েছিল, তখন ইরাকি প্রতিরোধ কার্যকরভাবে এগিয়ে আসে এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রের পাশে দাঁড়ায়। তারা মার্কিন সামরিক ঘাঁটি এবং ইসরায়েল-সংযুক্ত লক্ষ্যবস্তুতে সুনির্দিষ্ট হামলা চালায়।
তাদের কার্যক্রম কেবল ইরানের স্ব-রক্ষার বৈধ অধিকারের সুরক্ষা নয় বরং পশ্চিম এশিয়ায় নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের চেষ্টা করা বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যাখ্যানও।
সন্ত্রাসী যুদ্ধের সময়, ইরাকের মানুষ তাদের ইরানি ভাই-বোনদের মতো ন্যায়বিচারের লক্ষ্যকে অটলভাবে সমর্থন করেছে। বিভিন্ন ইরাকি প্রতিরোধ গোষ্ঠীর যোদ্ধারা শত্রুর ওপর উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করেছে।
৪০ দিনের যুদ্ধের সময় ইরানের প্রতিরক্ষায় ইরাকের জনগণের সমর্থন বৃহৎ সমাবেশ এবং বিক্ষোভের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, বিশেষ করে বাগদাদে অনুষ্ঠিত বিশাল র্যালিতে।
সূত্র: প্রেস টিভি
কেএম