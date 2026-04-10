ইসলামাবাদে ইরানের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক যুক্তরাষ্ট্রের
পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ইসলামাবাদে অনুষ্ঠাতব্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে আলোচনায় রুদ্ধদ্বার বৈঠকের কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যালে-এ লিখেছেন, একটি চুক্তির জন্য অর্থবহ ‘পয়েন্ট’-এর মাত্র একটি সেটই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গ্রহণযোগ্য, এবং আমরা এগুলো গোপন বৈঠকে আলোচনা করব। এই পয়েন্টগুলোর ভিত্তিতেই আমরা যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছি।
প্রেসিডেন্ট আরও যোগ করেন, এটি যুক্তিসঙ্গত এবং সহজেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব।
এর আগে বুধবার (৮ এপ্রিল) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরান সংকট নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গ্রহণযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ‘পয়েন্ট’ মাত্র একটি সেটই আছে। তবে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি।
ট্রাম্প এবিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আলাদাভাবে বলেন, তিনি আশা করছেন শুক্রবার (১০ এপ্রিল) থেকে আলোচনা শুরু হবে এবং তা খুব দ্রুত এগোবে।
ট্রাম্প তার অনলাইন পোস্টে আরও বলেন, কিছু অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনি ফেডারেল তদন্তের হুমকি দিচ্ছেন। তার অভিযোগ, তারা এমন কিছু চিঠিপত্র ছড়াচ্ছে যা যুদ্ধবিরতির চুক্তির ভিত্তি নয়। তবে এ বিষয়ে তিনি কোনো প্রমাণ দেননি।
এর আগে বুধবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজক শরিফ জানান, দুই দেশ দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার পর শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রতিনিধিদল পাকিস্তানে পৌছেছে।
